50 méteres lánggal ég egy Moszkva melletti hőerőmű

Hatalmas tűz ütött ki egy Moszkva melletti hőerőműben csütörtökön – jelentette a Ria Novosztyi. A balesetben hét ember sérült meg.

A metrógyártásáról Magyarországon is ismert Mityiscsiben lévő hőerőmű magasnyomású gázterminálja égett, megvolt a veszélye, hogy a lángok átterjednek a közelben épülő kollégiumra is. A tűzoltóság szerint azonban lakott épületek nem voltak veszélyben a tűztől, amelyet kora délutánra sikerült eloltani. A gyanú szerint a tűz az olajat tartalmazó ciszternában keletkezett.

