Felnyitották a vatikáni sírokat, de csak fokozódott a rejtély

Két régi, Vatikánváros falain belül fekvő nemesi sírt is felnyitottak Rómában, ettől azt remélték, hogy megoldódhat a Vatikán egyik legnagyobb rejtélye: a 15 éves Emanuela Orlandi 36 évvel ezelőtti eltűnése. A Vatikán közleménye szerint azonban a rendőrök nem találtak a sírokban emberi maradványokat, írja a BBC.

Ez azt jelenti, hogy nemcsak Orlandi maradványai nem voltak bent, hanem annak a két hercegnőnek sem, akiket elvileg oda temettek el.

Fotó: Vatican Media / Reuters Vatikánváros falain belül fekvő nemesi sírt felnyitottak Rómában 2019. július 11-én

A két sír azután került képbe, hogy az Orlandi család márciusban kapott egy névtelen levelet, ehhez csatoltak egy képet a vatikáni német temetőben (Campo Santo Teutonico) egy angyalszoborról. Az említett márványangyalka német arisztokraták, az 1836-ban elhunyt Sophie von Hohenlohe hercegnő vagy az 1840-ben eltemetett Charlotte Friederike mecklenburgi hercegnő sírjára mutat.

A Szent Péter-bazilika melletti 19. századi sírok felnyitását Emanuela Orlandi fivére, Pietro Orlandi kérte a Szentszéktől. A Vatikán korábban elzárkózott az együttműködéstől, de ezúttal engedélyt adtak.

Emanuela Orlandit 1983. június 22-én látták utoljára, amikor távozott egy zeneóráról. Az ügy – részben titokzatos körülményeinek, egyebek mellett egy ismeretlen BMW-snek és egy vörös hajú nőnek köszönhetően – azóta sem hagyja nyugodni az olasz közvéleményt; maga II. János Pál pápa is nyolc alkalommal beszélt nyilvánosan Emanueláról, és a családot személyesen is felkereste. A Vatikán együttérzése nem véletlen, Emanuela édesapja ugyanis a vatikáni bank tisztviselője volt, és a család is az Egyházi Államban élt.

Tavaly ősszel felcsillant a remény, hogy megoldódhat a rejtély, mivel titokzatos emberi maradványokat találtak a Vatikán olaszországi diplomáciai képviseletének területén, de a csontok DNS-vizsgálata végül kizárta, hogy a három és fél évtizede eltűnt lány maradványai kerültek volna elő a portásfülke padlózata alól.