Áder Jánossal emlékezne Trianonra a szlovák köztársági elnök

A magyar köztársasági elnökkel közösen is megemlékezne a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulójáról, mondta Zuzana Čaputová szlovák köztársasági elnök egy rádió interjúban.

Čaputová szerint, minden ünneplés azon múlik, hogy milyen az ünneplés kontextusa, milyen a retorika – idézett az Pátria rádiónak adott interjúból az Új Szó.

„Tudom, hogy a magyarság számára roppantul érzékeny a téma, a parlamenti jelzéseket természetesen észrevettem. Tudom, hogy a magyarság számára roppantul érzékeny a téma, a parlamenti jelzéseket természetesen észrevettem” – mondta.

A köztársasági elnök szerint a történelmi események eltérő értelmezése nem gátolhatja a szomszédos országokkal való együttműködést.

Teljesen természetes, hogy más értékelése van egy egy eseménynek, teljesen eltérő értelmezése, de ami nagyon fontos, hogy az eltérő történelmi értékelést, értelmezést ne húzzuk be a jelenlegi politikai kapcsolatokba, hogy képesek maradjunk a konstruktív párbeszédre és képesek maradjunk akár szimbolikusan akár a valóságban kezet nyújtani a másiknak.

– tette hozzá.

Az interjúban ezen kívül szó esett arról is, hogy Čaputová támogatja a két vagy többnyelvűséget is, de a fokozatos haladás híve. Bírálta viszont a kettős állampolgárságot tiltó törvényt, amelyet még 2010-ben, a Fico-kormány javaslatára fogadott el a parlament válaszul arra, hogy az Orbán-kormány lehetővé tette a határon túli magyaroknak, hogy akkor is felvegyék a magyar állampolgárságot, ha nem élnek Magyarországon.