Ursula von der Leyen: Meg kell hallgatnunk Magyarországot és Lengyelországot is

Megértést szorgalmazott Közép- és Kelet-Európa országaival szemben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság következő elnöke a Süddeutsche Zeitungnak csütörtökön adott exkluzív interjújában, amelyet az MTI szemlézett.

"A közép- és kelet-európai országokban sokaknak az az érzésük, hogy nem fogadják el őket teljesen. Ha ilyen kiélezett vitákat folytatunk, mint jelenleg, akkor az azzal fenyeget, hogy egész népek és országok gondolják majd azt, hogy mindannyiukat kifogásoljuk, amikor konkrét hiányosságokat teszünk szóvá" - mondta. Minden tagállam rendszeres monitorozását javasolja, elkerülendő, hogy az a benyomás alakuljon ki, hogy Európa egyik része folyton bírálja Európa másik részét.

"Mindannyiunknak meg kell tanulni, hogy mindig teljes jogállamiságra kell törekedni, de senki sem tökéletes" - mondta Ursula von der Leyen. A bizottság megválasztott elnöke a korábban felvetett pénzbüntetés vagy forrásmegvonás lehetőségével kapcsolatban úgy vélte, hogy az csakis a leges legutolsó eszköz lehet egy sor más intézkedés után.

Olaszországgal kapcsolatban pedig azt mondta, hogy a költségvetési fegyelmet előíró stabilitási és növekedési paktum szabályait nem ok nélkül találták ki, és be kell tartani őket, de a szabályok kellő rugalmasságot megengednek, hogy beruházások révén növelhető legyen a gazdasági növekedés.

Muszáj kimenteni a Földközi-tengeren bajba jutottakat, de ez nem jelenti azt, hogy automatikusan Európába kell hozni őket, és szintén muszáj következetesen fellépni azok ellen az okok ellen, amelyek miatt a tengerre kerülnek, és ide sorolja az útjukat szervező bűnözőket is. "Biztosított külső határokra van szükség, és a dublini menekültügyi rendszer közös betartására, hogy a schengeni övezet működni tudjon, és a belső határok nyitva maradjanak" - mondta.

"Méltányos tehermegosztásra van szükség, talán különféle államok között különféle területeken" - fogalmazott. "Ha a migrációs kérdést apró szeletekre vágjuk fel, és szemrehányásokat teszünk egymásnak, az sehova sem vezet. Az emberek viszont joggal várják el tőlünk, hogy megoldásokat találjunk" - tette hozzá a német politikus.

A karrierje elején tett kijelentésről, miszerint Európai Egyesült Államokról álmodik, a politikus a Süddeutsche Zeitungnak azt mondta, hogy ez az álom azóta érettebb és realistább lett. "Az Európai Unióban a sokszínűség egysége uralkodik, és ez nem föderalizmus, és ez a helyes út" - mondta.

Leyen nyilatkozott a Guardiannak is, ott Magyarországgal és Lengyelországgal kapcsolatban azt mondta: "őket is meg kell hallgatnunk, a lengyelek például joggal hivatkoznak arra, hogy másfélmillió embert fogadtak be a háború sújtotta Ukrajnából, ezt nem szabad figyelmen kívül hagynunk."