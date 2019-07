Pentagon: egy venezuelai vadászgép "agresszíven követett" egy amerikai katonai repülőgépet

Támogatóink lehetővé tették, legyen Index in English a Facebookon és a Twitteren is.

Egy venezuelai Szu-30-as vadászgép "agresszíven követett" egy amerikai felderítő repülőgépet a Karib-tenger felett - írta a Pentagon közleményére hivatkozva az MTI. A venezuelai kormány reagálása szerint a főváros, Caracas térségében haladó amerikai gépet csak kikísérték az ország légteréből.

Az amerikai fegyveres erők déli parancsnoksága által kiadottTwitter-közlemény szerint a haditengerészet EP-3 Aries II típusú gépét "veszélyesen megközelítették" a pénteken történt incidensben, "veszélybe sodorva ezzel a legénységet és a repülőgépet" is. Amerikai részről azt állították, hogy a repülőgép egy "nemzetközileg elismert és jóváhagyott feladatot hajtott végre nemzetközi légtérben. Az incidensről fotókat és egy videót is közzétettek, részleteket azonban nem közöltek sem a gép feladatáról, sem arról, hogy hol történt az incidens.

2 of 2: This action demonstrates #Russia’s irresponsible military support to Maduro's illegitimate regime & underscores Maduro’s recklessness & irresponsible behavior, which undermines int’l rule of law & efforts to counter illicit trafficking. Pics & vids https://t.co/848FdmAeaE pic.twitter.com/1W9syCd1xs