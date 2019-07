Lövöldözés volt egy kaliforniai fokhagymafesztiválon

Lövöldözés volt vasárnap egy észak-kaliforniai fokhagymafesztiválon.

A lövöldözés - amely részletei sok tekintetben még nem tisztázottak - az észak-kaliforniai Gilroyban rendezett idei háromnapos fokhagymafesztiválon történt az esti órákban.

A helyi rendőrség arra hívta fel az emberek figyelmét, hogy a lövöldözés helyszíne még "aktív bűnügyi helyszínnek" tekintendő, tehát a lövöldözőt még nem fogták el.

