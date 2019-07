Nyomozási túlkapás kedvezhet a római csendőr gyilkosainak

Jogsértően járt el az olasz csendőrség azzal az amerikai tinédzserrel szemben, akit társával együtt azzal gyanúsítanak, hogy a nyílt utcán késelt halálra egy civil ruhás csendőrt Rómában. A nyomozás hihetetlen gyorsan haladt, egy éjszaka leforgása alatt megtalálták mindkét lehetséges tettest. Elítélésüket viszont megnehezítheti az egyik fiatalról kiszivárgott, bekötött szemű kép, amely a rendőri túlkapás bizonyítéka lehet a későbbiekben.

Egy drogos átverés, egy ellopott táska és egy meggyilkolt csendőr

A 18 éves Gabriel Christian Natele-Hjorth és a 19 éves Finnegan Lee Elder római nyaralásuk alatt kokaint akart venni, de a díler átverte őket, és állítólag porrá tört aszpirint adott el nekik helyette. Erre ők bosszúból ellopták a hátizsákját, és csak 90 euró és 1 gramm kokain ellenében szándékoztak visszaadni neki.

A két tinédzser és a díler megbeszélt egy találkozót az Angyalvár és az Igazságügyi Minisztérium közelébe. Az állítólagos díler ekkor kapcsolatba lépett az olasz csendőrséggel – a Carabinierivel – , akik a civil ruhás Mario Regát és kollégáját küldték el a megbeszélt találkozó helyszínére. A nyomozók állítása szerint, miután a két csendőr felfedte kilétét, szóváltás alakult ki, majd Elder többször megszúrta Regát. A megölt csendőr társa, Andrea Varriale elmondta a Corriere della Serának , hogy ez azután történt, hogy megpróbálta hátulról megragadni a menekülni próbáló amerikaiakat. Rega még a kórházba szállítása előtt belehalt sérüléseibe. A boncolás szerint tizenegyszer szúrták meg.

A 35 éves Mario Rega meggyilkolása előtt egy hónappal házasodott meg, és a múlt héten tért vissza nászútjáról.

Nemcsak mint csendőr, hanem mint városlakó is köztiszteletnek örvendett: hétvégenként ételosztásokon önkénteskedett, beteg embereknek segített elzarándokolni Lourde-ba és Loretoba, járőrözés közben pedig minden idősnek köszönt, így körzete ismert arca volt. Rega halála nagyon megrázta a helyieket, akik péntek óta virágokkal és gyertyagyújtással emlékeznek meg róla a gyilkosság helyszínén. A csendőr temetését hétfőn délben tartották, ugyanabban a Nápoly közelében lévő templomban, ahol egy hónapja megházasodott.

Megtalálták az álmennyezet felett a kést

A két gyanúsítottat, Natele-Hjorth-ot és Eldert a gyilkosság helyszínétől nem messze, hotelszobájukban kapták el. Ekkorra már mindketten összepakolták holmijaikat, és éppen készültek elhagyni Olaszországot. A nyomozás során megtalálták a szoba álmennyezete fölött elrejtett véres ruhákat, és a gyilkos eszközként használt 17 centiméteres kést is, amiről kiderült: az Egyesült Államokból hozta el valamelyik fiú Olaszországba. A csendőrség szerint a meggyilkolt férfin több szúrásnyom a penge teljes hosszában volt.



A CNN által látott bírósági dokumentumok szerint Elder elismerte, hogy a gyilkossághoz használt kés az övé. Az olasz csendőrség szerint szombaton még mindkét fiatal egymásra vallott, és vallomásaik teljesen ellentmondtak egymásnak. A csendőrség azonban már akkor úgy ítélte meg, hogy Natele-Hjorth vallomása állhat közelebb a valósághoz, miszerint Elder szúrta le Regát, amíg ő a másik csendőrrel dulakodott. Később az olasz csendőrség szerint Elder bevallotta, hogy ő szúrt.

6 A bűntény helyszíne Galéria: Csendőrgyilkos Rómában (Fotó: Angelo Carconi / MTI / EPA)

A szomszédok nem voltak róluk jó véleménnyel

A két fiatalról azt tudni, hogy mindketten átlagos amerikai középosztálybeli családból származnak, San Francisco egyik elővárosában, a 14 ezres Mill Valley-ben laktak. 2018-ban együtt érettségiztek ugyanabban a középiskolában, majd ugyanarra a főiskolára is mentek. Úgy tudni, hogy Natala-Hjorth hívta meg Eldert Olaszországba, ahol családtagjai laknak, akiket nyaranta meglátogat.

Elder családja nyilatkozatban fejezte ki részvétét Rega feleségének és családjának. Kifogásolták, hogy hogy semmilyen független forrásból nem kaptak információt, és Elder letartóztatása óta nem beszélhettek vele. Elder apja a CNN-nek azt mondta, „jó emberként" ismeri fiát. A KPIX5 helyi adónak máshogy nyilatkozott a fiú egyik szomszédja, aki szerint viszont Elder gyakran került kapcsolatba kábítószerekkel és többször előfordult, hogy részegen hányt a házuk előtt.

Natele-Hjorthnak sem volt túl jó híre a környéken, ahol lakott: egy volt iskolatársa szerint teljesen megőrült, ha drogozott. Ismerősei szerint maga is dílerkedett, és rengeteg düh volt benne, amit gyakran a nála gyengébbek megverésével adott ki magából, amit mindig megúszott valahogy.

Maguk ellen játszanak a csendőrök, ha jogszerűtlenül járnak el

Az ügy legújabb fejleménye, hogy a Corriere della Sera nevű olasz újság nyilvánosságra hozta azt a fotót, amin Natele-Hjorth megbilincselve, bekötött szemmel ül a csendőrségen. Az olasz csendőrség elhatárolódott, majd belső vizsgálatot indított, hogy felderítse, ki hozhatta nyilvánosságra a képet. Később a Natele-Hjorth szemét bekötő csendőrt felfüggesztették. A szabálytalanságot elkövető csendőr szerint csak azért kötötték be a fiatal szemét, hogy ne lássa a nyomozásról szóló dokumentumokat, és amúgy is csak pár percet kellett így töltenie a kihallgatása előtt.

A csendőrök jogsértő fellépése azonban a bírósági eljárás során gyengítheti majd a vádat, nehezítve ezzel a két fiatal elítélését.

Fotó: Corriere / Twitter A Corriere della Sera nevű olasz újság által közölt fotó a csendőrségen ülő, bekötött szemű Gabriel Christian Natele-Hjorth-ról

Az incidens miatt több politikus és emberjogi szervezet aggodalmát fejezte ki. Pier Ferdinando Casini olasz politikus szerint bármennyire is sajnálatos a két fiatalember tette, ez nem indokolja a csendőrök módszereit. Matteo Salvini olasz miniszter-helyettes és belügyminiszter Twitteren tett nyilatkozatában sokkal kevésbé szimpatizált a két elkövetővel:

Emlékeztetném azokat, akik a letartóztatott személy szemének bekötése miatt panaszkodnak, hogy az egyetlen áldozat, akiért sírhatnak az egy carabinieri (csendőr), aki szolgálat közben vesztette életét, olyan emberek miatt, akik – ha bűnösök – életfogytiglani börtönt érdemelnek.

Arról is voltak hírek, hogy a két amerikai ügyvédei nem voltak jelen kihallgatásukkor, mivel a két gyanúsított ekkor még nem volt hivatalosan őrizetben, az olasz jog pedig nem teszi lehetővé az eljárás ezen szakaszában az ügyvédi jelenlétet.

Giovanni Salvi római főügyész később cáfolta, hogy a kihallgatás alatt ne lett volna jelen jogi képviselő, de nyilatkozatából nem derült ki, hogy arra az alkalomra gondolt-e, amikor Natele-Hjorth bekötött szemmel várt. A főügyész szerint a két fiatalembert bilincs nélkül hallgatták ki, és vallomásukat rögzítették is. Ezzel kapcsolatban sem Elder, sem Natele-Hjorth ügyvédje nem nyilatkozott.



A bekötött szemű Natale-Hjorth ügye azért is kavart nagy port, mert az olasz csendőrségnek nem ez lenne az első túlkapása. Stefano Cucchit 2009-ben tartóztatták le kábítószer birtoklása miatt. Egy héttel később holtan találtak rá kórházi szobájában, ahová a kihallgatás során szenvedett sérülései miatt került be. Két csigolyája és állkapcsa is eltört, szemei lilára voltak verve, és mindössze 37 kilót nyomott – gyakorlatilag éhen halt. Az ügyet eltussolták, majd 2015-ben újra felszínre került. Cucchi esete végül a rendőri visszaélések szimbóluma lett.