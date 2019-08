Fegyveres behatolóról szóló bejelentés miatt ürítették ki a USA Today szerkesztőségét

Nagy erőkkel vonult ki a rendőrség szerdán egy irodakomplexumhoz a virginai McLeanben, mert bejelentések szerint egy fegyveres hatolt be az épületbe, ahol többek között a USA Today szerkesztősége is található – írja az amerikai lap. Mint később kiderült, nem történt erőszakos cselekmény.

A helyszínre több rendőrautó, tűzoltók és mentők is érkeztek, fegyveres-védőruhás rendőrök járőröztek a környéken, még egy rendőrhelikopter is megjelent az épület fölött. Az épületből több száz ott dolgozót tereltek ki, és másokat is arra kértek, hogy kerüljék el az egyébként frekventált környéket, ahol más irodaépületek és plázák is találhatók.

A rendőrség eleinte csak annyit közölt, hogy egy fegyveresről szóló bejelentések miatt vonultak ki, további részleteket nem árultak el. Később azonban kiderült, hogy téves riasztás lehetett, mert se erőszakra, se fegyveresre utaló jeleket nem találtak az épületben és a környékén.