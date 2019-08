Magyar párt ítéltek börtönre állatkínzásért Angliában

Halálra kínozta kutyáját egy magyar huszonéves páros, H. Leila és F. Norbert az angliai Birkenhead nevű településen.

Luna, az amerikai bulldog lassú halált halt, magyar gazdái válogatott módszerekkel kínozták: rúddal verték, fagyállóval mérgezték meg, végül nyakon szúrták. Tetemét házuk mögött találták meg még áprilisban.

Fotó: RSPCA News

A párosnak már le is zajlott a pere. A bíróságon azzal védekeztek, az állatnak nemrég születtek kicsinyei, és védelmezővé vált. A férfi egyik nap azt hitte, a kutya a lábába akar kapni, és féltette a saját és partnere életét is. Állítják, ezután ütötték néhányszor fejbe az állatot. Mivel még egy órával később is életben volt, ekkor adtak neki fagyállót, kolbászba töltve. Ezután még három napig haldoklott lassan, mikor halálra szúrták, írja az RSPCA.

A nő számítógépének keresési előzményei pedig elárulták, hogy korábban utánanéztek, mennyire kerül elaltatni egy kutyát, majd arra, hogy kell megmérgezni egy kutyát.

A magyar párost a bíróság tíz hét börtönre ítélte, és örökre eltiltotta az állattartástól.

