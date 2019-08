A brit kormány is káoszra készül: kiszivárgott a titkos Yellowhammer riport

A Sunday Times megszerezte a brit miniszterelnökség minősített, nem a nyilvánosságnak szánt brexitügyi teljes jelentését, az Operation Yellowhammert. A „Citromsármány akció” azt írja le, mi történik Nagy-Britanniában, ha valóban nem sikerül megállapodásra jutni az EU-val, és bekövetkezik a megállapodás nélküli kilépés, a „hard brexit”. Néhány pont a fontosabbak közül:

Üzemanyaghiány, élelmiszerhiány, gyógyszerhiány

Dráguló szociális ellátás

A határellenőrzést Írországgal nem fogják tudni megúszni, de az angol kikötők is kapnak egy nagy ütést legalább három hónapig.

A szöveg szerint a brit kormány is nagyon súlyos következményekkel számol, akkor is, ha Boris Johnson nyilvánosan nem ezt hangsúlyozza. A „no deal”, megállapodás nélküli brexittel járó lehetséges forgatókönyveket leíró Operation Yellowhammer léte először 2018 őszén derült ki ( véletlenül, egy fotónak köszönhetően), majd idén tavasszal a Times szerzett meg belőle részleteket. A dokumentum most először került teljes terjedelmében nyilvánosságra, akkor, amikor a megállapodás nélküli megállapodást mindenképpen elkerülni akaró Theresa May helyett már az így vagy úgy, de október 31-én mindenképpen kilépő Johnson a miniszterelnök. Hogy az Operation Yellowhammer Johnson miniszterelnöksége alatt továbbra is érvényben van-e, nem erősítette meg a hivatala.

A dokumentum alapvetően azt mutatja meg, hogy maga a brit miniszterelnökség is nagyon súlyos következményekkel számol egy megállapodás nélküli kilépés esetén, akkor is, ha ennek az ellenkezőjét kommunikálják.

Boris Johnson stratégiája minden jel szerint, hogy elhitesse a világgal: hajlandó elmenni a falig, és kilépni megállapodás nélkül is. A miniszterelnök gyakorlatilag ezzel akarja elérni, hogy mégis legyen megállapodás, csak számára jobb feltételekkel. Ezt lényegében ki is mondja abban a most a Mailben kiszivárgott levelében, melyben saját pártjának belső ellenzékét torkolja le, és azt magyarázza nekik, hogy a megállapodás nélküli brexittel szembeni ellenállásuk éppen egy új megállapodás kilátásait rontja:

„Világos, mint az egyszeregy”, hogy az EU „nem fog kompromisszumot kötni, amíg minimális esélyét látják annak, hogy a Parlament blokkolni fogja az október 31-i brexitet”

– írja.

Johnson szerdán Berlinben Merkellel, csütörtökön Párizsban Macronnal tárgyal. Bár nem a brexit lesz a fő téma egyik fővárosban sem, a brit miniszterelnök ismét arra fogja kérni kollégáit, hogy tárgyalják újra a kilépési feltéteket – amire mindenki tudja, hogy újra nemet fognak mondani. Londonban közben a Munkáspártot vezető Jeremy Corbin próbál továbbra is összehozni saját maga mögött egy brexitellenes többpárti koalíciót, személye azonban túl megosztó: a skót és walesi nemzeti pártok ugyan támogatnák, a liberális demokratáknak és a rebellis toryknak azonban ő vállalhatatlan és/vagy reménytelenül megosztó figura.

A piacok hard brexites rémálmaiban itt nézhetnek körül.