Floridában kivégeztek egy melegekre vadászó sorozatgyilkost

Gary Ray Bowles 1994-ben saját bevallása szerint is hat meleg férfit gyilkolt meg Floridában és Marylandben. Végül ugyan csak három esettel vádolták meg, de ez is elég volt a halálos ítéletéhez. A keleti parti gyilkost tegnap halálos injekcióval végezték ki, miután a Legfelsőbb Bíróság elutasította az utolsó fellebbezést is - írja a BBC.

Bowlest az amerikai sajtó korábban "I-95 gyilkosnak" is nevezte, mert a gyilkos mindig az Interstate 95 elnevezésű, államokat átszelő autópálya mentén ölt.

A nagy visszhangot kiváltó esetek kapcsán az amerikai sajtó arról írt, hogy Bowlesnak nehéz gyermekkora volt, szénbányász apja még születése előtt meghalt, az anyja sokszor újraházasodott, az egyik mostohaapa az egész családot (Gary Ray Bowlest, a bátyját és az elhidegülő anyát is) sokszor bántalmazta, valamennyiüket rendszeresen megerőszakolta.

A későbbi sorozatgyilkos ezért megszökött bántalmazó családjától és meleg prostituáltnak álló hajléktalan volt. Később súlyos és erőszakos bűncselekmények (nagy értékű lopás, rablás, nemi erőszak) sorozatos elkövetése miatt börtönbe is került, ahonnan 1992-ben szabadult,rá egy évre költözött Daytona Beachbe.

Pénzt ekkor újra férfi prostituáltként keresett. Ő maga ugyanakkor nem volt meleg, barátnője is volt, aki előtt titkolta kenyérkereseti forrását. Amikor ez mégis kiderült, a már gyermeket váró barátnője azonnal elhagyta és elvetette közös gyermeküket.

Ezek után, 1994-ben, hat hónap alatt történtek a brutális gyilkosságok. Amikor a rendőrség letartóztatta a sorozatgyilkost, tetteit elsősorban azzal indokolta, hogy a melegeket hibáztatta azért, hogy a barátnője elhagyta.

Miután halálra ítélték, ügyvédei igyekeztek bebizonyítani, hogy szellemi fogyatékos, de a fellebbezések elutasítása után kivégezték (ő volt idén a tizenharmadik személy, akit kivégeztek az Egyesült Államokban).

A halálbüntetésre egy nappal azután került sor, amikor Texasban is kivégeztek egy 19 éves egyetemi hallgató meggyilkolásáért elítélt férfit , aki mindvégig azt állította, hogy nem ő követte el a gyilkosságot. A tett és a gyilkos kivégzése között rendszerint évtizedek telnek el, a floridai esetben 25, míg a texasi ügyben 21 év volt a gyilkosság és a halálbüntetés végrehajtása között.

A halálbüntetést alkalmazó országok közül általában az amerikai esetek kapják a legnagyobb nemzetközi visszhangot, de valójában az Egyesült Államokban jellemzően csak évi két tucat halálbüntetést hajtanak végre. Kína, Szaúd-Arábia, vagy Irán esetszáma ezzel szemben több százas.