Közép-Afrikában sokkal nagyobb területen pusztít a tűz, mint Brazíliában

Miközben az egész világ az Amazon vidékén pusztító súlyos erdőtüzek miatt aggódik, nem árt ha jobban megnézzük a NASA térképét. Ezen jól látszik, hogy vasárnap óta sokkal nagyobb területek lángolnak Közép-Afrikában, írja a BBC. A múlt hétvégén Angolában például hozzávetőleg háromszor akkora területen pusztított tűz, mint Brazíliában.

Az adatok szerint Angolában 6902, a szomszédos Kongói Demokratikus Köztársaságban pedig 3395 tűzesetről tudnak, ehhez képest Brazíliában 2127 tűzesetről beszélnek. A Twitteren egyre többen adnak annak hangot, hogy az Afrikában pusztító tüzek miért kapnak kevesebb nyilvánosságot.

For all those concerned about #AmazonFire why not pick on these African countries? Or is it because only #Bolsonaro can be likened to @realDonaldTrump in your eyes?https://t.co/68Bd8WQssj