Az orosz államhoz vezetnek egy németországi gyilkosság szálai

Kapcsolatba hozható az orosz katonai hírszerzéssel egy férfi, akit azzal gyanúsítanak, hogy meggyilkolt Berlinben egy csecsen emigránst - jelentette pénteken a Der Spiegel című hírmagazin a hírportálján az MTI összefoglalója szerint. A gyanú már korábban is megvolt, de most némileg alá is támasztották az oknyomozó újságírók.

A Der Spiegel, a Bellingcat nevű brit oknyomozó csoport és a The Insider című orosz portál közös beszámolója szerint az egy héttel ezelőtti gyilkosság gyanúsítottjaként elfogott férfi valószínűleg hamis személyazonossággal utazott be Németországba.

A vízuma szerint Vagyim Andrejevics Szokolovnak hívják, 49 éves, a szibériai Irkutszkban született, és Szentpéterváron lakik. Azonban az útlevelek és a jogosítványok nyilvántartásában sem szerepel személy, akinek adatai megegyeznek a vízumban szereplő adatokkal (név, születési dátum, születési hely), az útlevelének száma pedig kapcsolatba hozható egy olyan belügyminisztériumi szervezeti egységgel, amely állított már ki iratokat a katonai hírszerzés számára.

A beszámoló szerint azt is feltárták, hogy az illető vízumkérelmében megadott szentpétervári lakcím pontatlan és hiányos. A férfi a párizsi Charles de Gaulle repülőtéren lépett be az Európai Unió területére. A vízumkérelemben tartózkodási helyként megjelölt párizsi szálloda recepcióján azt mondták, hogy nem találkoztak az illetővel - áll a Der Spiegel szombati számából előzetesen ismertetett beszámolóban.

A gyilkosság áldozata egy georgiai állampolgárságú - 40 éves - csecsen férfi, aki a Der Tagesspiegel című berlini lap minapi beszámolója szerint az 1999-ben kezdődött második csecsen háborúban a szeparatisták oldalán harcolt. Hazájából 2005-ben Georgiába, 2016-ban Németországba menekült

Menedékjogi kérelmét elutasították, a hatósági döntést megtámadta a bíróságon, az eljárás haláláig nem kezdődött el. A német hatóságok 2017-ben közveszélyes iszlamistaként sorolták be, az idén a szélsőséges iszlamizmussal kapcsolatba hozható, úgynevezett releváns személyek közé sorolták át. A Der Tagesspiegel szerint olyan mecsetekbe járt, amelyeket kaukázusi származású iszlamisták is látogatnak.

Augusztus 23-án is éppen imára ment, amikor Berlin Moabit nevű negyedében egy parkban hátulról, két lövéssel kivégezték.

Feltételezett támadója kerékpárral közelítette meg, Glock 26 típusú, 9 milliméteres fegyvert használt hangtompítóval. A Der Tagelsspiegel szerint ez a fegyver igen elterjedt hírszerzési és biztonsági körökben. A gyanúsított a nyomozás szerint a merénylet után a Spree folyó partján átöltözött, fegyverét, kerékpárját és parókáját a folyóba hajította, majd távozott. A közelben fogták el, elegáns ruhát viselt, és egy elektromos rollerrel akarta elhagyni a környéket.

A feltételezett elkövető július végén kapott a schengeni övezet egészére érvényes vízumot a moszkvai német nagykövetségen. Az orosz fővárosból Párizsba utazott. Az egyelőre nem ismert, hogy pontosan miként utazott tovább Franciaországból Németországba. A merénylet előtt néhány nappal érkezett Berlinbe, és valószínűleg áldozatának megfigyelésével foglalkozott.

A férfit előzetes letartóztatásba helyezték, egyelőre előre kitervelt emberöléssel gyanúsítják. Kihallgatása eddig eredménytelen - írta a Der Tagesspiegel. Hozzátették: biztonsági szervek körében úgy vélik, hogy

Németország a brit-orosz viszonyt megterhelő Szkripal-ügyhöz hasonló konfliktusba kerülhet Oroszországgal, ha beigazolódik az a feltételezés, hogy valamely orosz hírszerző szolgálat adott megbízást a támadásra.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerdán újságíróknak azt mondta, hogy az orosz államnak és hivatalos szerveknek nincs közük a georgiai állampolgárságú csecsen férfi berlini meggyilkolásához.