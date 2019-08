Sose volt még ilyen tiszta a kokain

A konténer az uruguayi Montevideóból futott be idén nyáron a hamburgi kikötőbe, noha a címzése alapján a belgiumi Antwerpenbe kellett volna érkeznie. A szállítólevele szerint szójababokkal pakolták meg, de amikor a vámosok felnyitották és átkutatták, 211 fekete sporttáskában irgalmatlan mennyiségű kokainra bukkantak. Négy és fél tonnára, aminek a feketepiaci értéke nagyjából 330 milliárd forint. Ez rekordnak számít. Összehasonlításképpen: 2014 és 2016 között Romániában összesen foglaltak le a hatóságok 2,3 tonna kokaint.

Bár a hamburgi fogást a hatóságok egy számítógépes algoritmusnak tulajdonítják, ami "kidobta", melyik teherhajóról érkező konténert ellenőrizzék, a háttérben óriási küzdelem zajlik a kábítószerellenes európai ügynökségek és az európai piacot uraló kokainkereskedők között. Mindez egy olyan időszakban, amikor az egész kokainpiac átalakulóban van: új szereplők és új kereskedési formák jelentek meg.

A spanyolok kezdték

A kokain a nyolcvanas években még Spanyolországon keresztül érkezett Európába. A spanyol hatóságok 1987 óta dokumentálják a kokainfogásokat, pontosabban akkor történt az első fogás. 1987 óta 2008-ig 5000 százalékkal nőtt a kokainfogások száma: 1987-ben még egy tonna kokaint semmisítettek meg a hatóságok, 2018-ban már ötvenet.

2017-ben az EU-tagállamok hatóságai összesen 140 tonna kokaint foglaltak le. Ez eddig a legnagyobb mennyiség, kétszer több mint a 2016-os. A legnagyobb fogás Belgiumban volt, összesen 45 tonna, ami nem csoda, hiszen a legtöbb kokaint Antwerpen kikötőin keresztül próbálják bejuttatni a kontinensre. Belgium után a második helyezett Spanyolország, a maga 41 tonnájával. Négy évvel ezelőtt a kokain több mint fele leginkább Spanyolországban érkezett Európába, de az elmúlt években megnövekedett az olyan országok szerepe, mint például Törökország. A hatóságok gyanítják, hogy az Európába érkező kokain egy részét továbbszállítják Ázsiába és a Közel-Keletre.

A drogellenes ügynökségek szerint soha nem volt annyira tiszta minőségű kokain Európában, mint napjainkban, noha az árak stabilnak mondhatóak. Az Egyesült Királyságban 54 dollár, Svédországban 117 dollár között van a kokain ára grammonként, Európában nagyjából ezen a skálán lehet hozzájutni a droghoz.

Az olaszok folytatták

Kolumbiában még soha nem termeltek annyi kokaint, mint napjainkban. A dél-amerikai ország évente 1400 tonna kokain előállításához elég kokacserjét termel, többet, mint a másik két nagy kokainexportőr, Peru és Bolívia együttvéve, így a világ kokainkészletének 70 százaléka Kolumbiából származik. Ennek a legnagyobb része pedig az Egyesült Államokba, Európában köt ki.

Míg évekkel ezelőtt jellemzően az olasz bűnszervezetek, különösen a 'Ndrangheta és a Camorra "ült" a kokainüzleten, ma már ennél több szereplő van a színen. Bár az olaszok megmaradtak erős játékosoknak és előnyükre vált, hogy közvetlen kapcsolatot építettek ki a dél-amerikai termelőkkel, a balkáni és a nyugat-európai bűnszervezetek is pályára léptek. Az Europol hírszerzői szerint brit, holland, ír, francia és spanyol szervezetek is közvetlen kapcsolatba kerültek a latin-amerikaiakkal. A magyar gengszterek ezen a piacon érdemben nem játszanak, legfeljebb csak kiskereskedőként jelennek meg.

A francia csoportok Európán kívüli új tranzitpontokat iktattak be, ilyen például az EU-hoz tartozó, de Dél-Amerika északi részén fekvő, Brazíliával és Suriname-mel határos Francia Guyana, vagy éppen a Karib tengert az Atlanti óceántól elválasztó karibi szigetcsoport középső részén található Francia Antillák. Ezekre a tranzithelyekre főképpen Kolumbiából és Venezuelából érkezik a kokain, majd megy tovább Európába. A Francia Guyana-i főváros Cayenne és a párizsi Orly repülőterek kedvelt "ki-és belépési pontjai" a drognak, ami a lebukott futárok számából is kikövetkeztethető. Míg 2016-ban 144 drogfutár bukott le a reptéren, addig egy évre rá már 256-re nőtt a számuk. De a többség átjut, a hatóságok becslése szerint csak az Orlyn évente 3500-4000 alkalommal fordulnak meg a futárok, akiket jellemzően a legszegényebb országokból toboroznak és kilónként 5-6 ezer euró üti a markukat.

A Balkán felzárkózott

A nyugat-európai szervezetek mellett kiemelkednek a balkáni bűnbandák. Az albánok azért is vannak előnyös helyzetben, mert nem csak kiépítették a dél-amerikai, elsősorban kolumbiai kapcsolataikat, de a kábítószerkereskedelem finanszírozásában, a szállításban és a terjesztésben is egyaránt érdekeltek. Érdekesség, de a kokainüzletre azután váltottak az albánok, hogy a hatóságok elkezdtek rászállni a cannabis termesztőkre annak reményében, hogy a fűkereskedelem szétverésével hamarabb tudnak majd csatlakozni az EU-hoz. A kokain viszont jóval nagyobb pénzt termel, mint a fű, így bármennyire is szegény ország Albánia, a luxusingatlanok, a luxusautók látványa is jelzi, van olyan piaci terület, amiben dollármilliárdok vannak.

Az albán bűnszervezetek jelen vannak Európa nagy kikötőiben, így ők a kokain beszerzésétől az értékesítésig végig követni tudják a folyamatokat. Év elején a Guardian egy nagyobb cikket közölt arról, miként vált az egyébként nem túl gazdag Albánia néhány év alatt Európa Kolumbiájává és lett a brit piacon szinte egyeduralkodó.

Az albánok kilónként 1,3-1,9 millió forint között veszik át a kokaint a kolumbiaiaktól és nagyjából 7,8 millió forintért adják tovább, miközben ügyelnek arra, hogy nagyon tiszta, jó minőségű legyen. Az albánok üzleti titka, hogy inkább kisebb haszonkulccsal, de "jó áruval" dolgoznak, így a kokainjukra a kereslet is egyre nagyobb lett. Az albánoknak köszönhető, hogy az Egyesült Királyság történetében most a legtisztább és a legolcsóbb a kokain. Mindez pedig azzal járt, hogy egyre több drog megy Dél-Amerikából a britekhez.

Ám az albánok is csak úgy tudnak Európában droggal kereskedni, hogy együtt kell működniük a legrégebbi piaci szereplővel, az olasz 'Ndranghetaval. Ez az együttműködés azonban sikeres, nincs rivalizálás, az olaszok rájöttek, hogy az albánokat már velük egyenértékűként kell kezelni. Megesik, hogy olyan albán csempészek buknak le, akiknek hamis olasz papírjaik vannak. Az albán és az olasz maffiacsoportok könnyen be tudnak épülni a nagyobb európai kikötőkbe, hiszen csak a belga és holland kikötőkben 240 ezer ember dolgozik, lehetetlen ennyi ember kapcsolatrendszereit és tevékenységét ellenőriznie a hatóságoknak. Bűnözői körökben az albánoktól éppúgy rettegnek, mint amennyire tisztelik őket. Mert ha az albánok megígérnek valamit, azt be is tartják és szofisztikáltan, okosan dolgoznak. Rettegni pedig azért rettegnek tőlük, mert jól tudják, hogy háborúban szocializálódtak és ha sérelem éri őket, azt brutálisan meg is torolják.

Családi kör

Alig egy hónapja közölte az Europol egy nagyszabású kokainellenes művelet, a Familia fedőnevű akció részleteit. Az akcióba, amibe az amerikai DEA drogellenes ügynökség és több európai rendőri szerv együttműködött. A Familia akcióban derült ki, hogy a balkáni drogmaffia már nemcsak Európában, hanem Ázsiában, főleg Hongkongban és Makaóban is teríti a kokaint. Ennek a műveletnek köszönhető, hogy májusban nagy mennyiségű kokaint foglaltak le Svájcban, de a Magyarországgal szomszédos Szerbiába és a csehekhez is vezettek szálak. Összességében kétmillió dollárnyi készpénzt és egy tonna kokaint foglaltak le. Összesen 16 embert tartóztattak le, ebből 11-et Európában. Az egyik kulcsfigurát Svájcban vették őrizetbe. A meg nem nevezett férfi 600 kiló kokaint akart Európába csempészni egy magánrepülőgépen.

Ezek tehát a nagypályások, csakhogy a kokainkereskedelemnek újabb platformja nyílt: az internet. "Közép- és kiskereskedelmi szinten a kokainellátó lánc és a benne részt vevő szereplők átszerveződését lehet megfigyelni, ami abból látszik, hogy széttagoltabb, lazább és horizontálisabb szervezeti struktúrák jelentek meg. A különféle informatikai technológiák, például a titkosítás, a darknet piacok, a közösségi média és a kriptovaluta használatával kisebb csoportok is be tudtak lépni a piacra" - olvashatjuk a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjának idei jelentésében.

Uberizálódás

Szakértők szerint a kokainpiac - éppen az internet miatt - mára "uberizálódott". Ez azt jelenti, hogy főleg a darkneten keresztül kisebb csoportok vagy akár csak egy-egy ember szállt be a kokainkereskedelembe és versenyeznek egymással, hogy ki milyen extraszolgáltatással tudja kiszolgálni a vevőt. Az van nyerő helyzetben, aki például gyorsabban vagy rugalmasabban szállítja ki az árut. A rendőrök így most a darknettel próbálják felvenni a harcot.

Németországban idén egy háromfős bandát kapcsoltak le. A húszas-harmincas éveiben járó férfiak a dark weben üzemeltettek egy illegális piacot, félmillió eurójuk volt készpénzben és több mint egymillió eurójuk kriptovalutában, ezen kívül luxusautóik is voltak. Az általuk üzemeltetett piac (ahol természetesen a kokain csak egy áru volt a sok közül) több mint 1,1 millió vásárlót szolgált ki a piac, 5400 kereskedővel. A kolumbiai kokain grammját 14 ezer forintért kínálták.

