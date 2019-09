300 kilométer per órás szélsebességgel elérte a Bahamákat a Dorian hurrikán

A már órákkal korábban a létező legsúlyosabb, 5-ös erősségűvé nyilvánított Dorian hurrikán az óceán után helyi idő szerint vasárnap kora délután elérte az első lakott területet, a Bahamák szigetcsoport Abaco-szigeteinél, azon belül is az Elbow Cay nevű sziget déli részénél – írja a CNN.

A stabilan 300 kilométer per órás szélsebességű, de egyes szélrohamaival akár a 320 km/h-t is elérő hurrikán „katasztrofális helyzetet” teremt majd a szigeten, ahol az előrejelzések szerint hétfőig, akár 24 órán keresztül fog pusztítani.

A legmagasabb, ötös besorolású hurrikánhoz már a 250 kilométer per órás szélsebesség is elég volt, már ez az erősség is képes arra, hogy teljes épületeket semmisítsen meg. A Dorian az Észak-Nyugat-Bahamák történetének valaha mért legsúlyosabb vihara. A területet a brutális szélen kívül az eső is fenyegeti: akár 75 centiméternyi eső is zúdulhat a területre.

A vihar ráadásul a meteorológusok szerint tovább nő. És nemcsak erős, de hatalmas viharról is szó van: a központjától – a hurrikán szemétől – csaknem 75 kilométeres távolságra is hurrikánerejű szelek tombolnak.

Az amerikai Nemzeti Hurrikán Központ a vihar partot érésére reagálva közölte:

Ez egy életveszélyes helyzet. A lakosok azonnal keressenek biztos menedéket.”

A vihar így 330 kilométerre van az USA szárazföldjének floridai partjaitól; a legközelebbi helyen, West Palm Beachen már megkezdték a kötelező evakuációt azok számára, akik lakókocsikban vagy a legalacsonyabban fekvő területeken élnek; a kitelepítés helyi idő szerint vasárnap kora délután kezdődött meg.

Florida keleti partjainál már most több mint kétméteresek a hullámok; a szárazföldre betörő víz már önmagában is okozhat akár életveszélyes helyzeteket is.

A Dorian valamivel több, mint 11 kilométer per órás sebességgel halad nyugat felé, így várhatóan vasárnap este vagy hétfőn reggel fogja elérni a Bahamák központját.

Ahogy azt korábban is megírtuk, az előrejelzések szerint a hurrikán hétfőn már Florida keleti partjainak is a közelébe érhet. Elképzelhető, hogy a hurrikán kedden eléri Florida partjait, de a vihar várhatóan észak felé fog fordulni a part mentén. Szerdán még mindig hurrikán-erősségű lesz a szél a partok mentén, ahogy a vihar észak felé halad, súlyos viharok várhatóak Georgia, Dél-Karolina és Észak-Karolina államokban, és nem kizárható továbbra sem, hogy a hurrikán eléri a szárazföldet.

A Dorian az elmúlt évtizedek legsúlyosabb hurrikánja.

