A tartományi kormányzat épületét ostromolják a tálibok

Folytatódnak a véres harcok Afganisztánban, a tálibok pedig annak ellenére is támadásokat indítanak, hogy közben folyamatos tárgyalásokat folytatnak az Egyesült Államokkal a 17 éve húzódó háború lezárásáról. Egy helyi lap most újabb tálib támadásról számolt be, írja az MTI.

Esetleges harctéri nyereségeiket tárgyalási pozíciójuk javítására akarják felhasználni.

Hajátullah Vafa, a bagláni tartományi tanács egyik tagja arról beszélt, hogy a tálibok vasárnapra virradóra támadást indítottak Baglán tartomány székhelye, Puli-Humri városa ellen. Egy részét el is foglalták, a város külső kerületeiben pedig jelenleg is folynak a harcok.

A tálibok szóvivője Twitteren erősítette meg a hírt, ahol a tartományi kormányzat épületének megostromlásáról, illetve fegyverek lefoglalásáról is írt.

Szombat hajnalban egyébként a tálibok a szomszédos Kunduz tartomány azonos nevű székhelyét rohanták le, majd több fontos épületet meg is szálltak (pl. a tartományi kórházat). Vasárnap a Tolonews nevű afgán hírportál belügyminisztériumi információkra hivatkozva azt írta, a várost már visszavették a lázadóktól.