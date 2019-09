2500 személyiségre hasadt, mert az apja évekig erőszakolta

A tanúk padjára egyetlen nő sétált csak fel, a közel ötven éves Jeni Haynes. Arról vallott, saját apja hogy erőszakolta és bántalmazta őt éveken keresztül napi rendszerességgel négy éves kora óta. De tanúskodott még öt másik személyisége is, köztük egy négyéves kislány, Symphony.

Jeni ugyanis nem tudta ép ésszel elviselni az éveken át tartó szélsőséges bántalmazásokat az apjától, így aztán agya csak egyetlen menekülőutat látott: személyisége meghasadt, és újabb és újabb személyiségeket hozott létre, míg végül állítja,

mára 2500 ilyen személyisége lett.

A BBC szerint ez az első olyan eset Ausztráliában, amiben egy többszörös személyiségű áldozat több személyisége tett vallomást ugyanabban az ügyben, és így hoztak döntést a bírák. A most 74 éves apát ugyanis a Sydney-i bíróság pénteken 45 évnyi börtönbüntetésre ítélte.

Végigszenvedett gyerekkor

A Haynes család 1974-ben költözött Londonból Ausztráliába. Jeni ekkor csupán négy éves volt, de addigra már apja többször zaklatta. Gyakran a kislány plüssállatával nyomta el a gyerek sikolyait, míg erőszakolta. A költözés után aztán az apa erőszakossága sokkal súlyosabb lett, a nő szerint a szadisztikus bántalmazások szinte mindennapossá váltak. Ilyenkor azt mondta neki, örülnie kéne, hogy valaki játszik vele, mert senki más nem akar majd.

Az apám a bántalmazást előre eltervezte. Előkészített volt, és minden egyes percét élvezte. Hallotta, hogy azért könyörgök, hagyja abba, hallotta, hogy sírok, látta, hogy fájdalmaim vannak, a sebeimet és a vért is. Másnap mégis újra folytatta az egészet

– vallotta a nő májusban a bíróságon. Azt is mondta, az apja elhitette vele, hogy tud olvasni a gondolataiban, és megfenyegette, hogy megöli az anyját és két testvérét is, ha valaha bárkinek szól a történtekről, vagy csak ha gondolni is mer a bántalmazásokra. Így aztán már a saját fejében sem érezte magát biztonságban, mert apja teljesen beette magát az agyába. Az apja pedig azt is megtiltotta neki, hogy bármilyen módon kitűnjön az iskolatársai közül, mert ha ez mégis megtörtént, büntetésre számíthatott.

A bántalmazások egészen a lány tizenegy éves koráig tartottak, amikor is a család visszaköltözött Nagy-Britanniába. A szülei ekkor elváltak, de Jeni szerint anyja végig semmit sem tudott az elszenvedett traumákról.

Orvosi ellátást eközben egyáltalán nem kapott. A most 49 éves Jeni maradandó sérüléseket szenvedett a belein, az állán, a végbélnyílásán, pár éve pedig a végbelét ki kellett vezetni az oldalán, gyereke sohasem lehet.

Más személyiségekkel tudott csak védekezni

Jeninek a bántalmazás évei alatt többszörös vagy disszociatív személyisége alakult ki. Ez volt a lány túlélési stratégiája.

Egyikük, a négyéves Symphony volt az, akit először létrehozott, és aki végig elszenvedte azt, amit az apja tett vele. "Ő volt az, akit apám zaklatott", mondja erről Jeni. Az évek alatt a nő elmondása szerint Symphony volt az, ki újabb és újabb személyiségeket hozott létre, majd azok újabb százakat és százakat, hogy tőlük is átvegyék a terheket.

Miközben erről beszélt a BBC újságírójának, Symphony meg is jelent, és tizenöt percre átvette Jeni helyét. Magasabb, vékony hangon bemutatkozott, végül – még évtizedekkel később is – aprólékosan és részletekbe menően elmondta, hogyan tüntetett el minden értékeset és szerethetőt magából, amikor az apja bántalmazta, hogy a férfi ne egy gondolkodó emberi lényt bántson.

Az apja bántalmazásait a nő először 2009-ben jelentette, de csak tíz évnyi nyomozás után ment az ügy a bíróságra. Ehhez 2017-ben kérni kellett a férfi kiadatását Nagy-Britanniából, ahol épp hétéves börtönbüntetését töltötte egy másik bűncselekményért.

Várták, hogy végre beszélhessenek

Márciusban a bíróság engedélyezte, hogy Jeni hat különböző személyisége tanúskodjon az ügyben apja ellen.

Besétáltam a bíróságra, leültem, letettem az esküt. Pár órával később visszatértem a testembe, és kisétáltam

– mondta erről. A személyiségei abban segítették, hogy olyan részletekre is emlékezzen, amit máskülönben az átélt traumák miatt már eltemetett volna magában. "A mi emlékeink csak megdermedtek az időben – ha kellenek, akkor megyek, és előszedem őket", tette hozzá.

Symphony részleteiben beszélt arról, miket tett vele az apja az Ausztráliában töltött hét év alatt. A tizennyolc éves, nagydarab Muscles a fizikai sérüléseket mutatta meg, az elegáns fiatal nő, Linda pedig arról beszélt, milyen hatással voltak a történtek Jeni iskolai életére és kapcsolataira.

Nem féltünk. Már olyan rég vártunk arra, hogy elmondhassuk, mit és pontosan hogyan tett velünk, és most végre nem tudott elhallgattatni minket

– mondta erről a nő.

A bíró emellett szakértőket és pszichológusokat is meghallgatott, akik alátámasztották a nő szavahihetőségét.

Az apa, Richard Haynes 367 vádpontban állt a bíróság elé, végül a személyiségek vallomásai után huszonötben bűnösnek vallotta magát. Az ítélethirdetésig végül még több tucatban találták bűnösnek. A most 74 éves férfi negyvenöt évnyi börtönbüntetést kapott, harminchárom év után kérheti először felmentését. Így tehát valószínűleg sohasem szabadul majd.

Ez az első olyan eset Ausztráliában, ahol egy többszörös személyiségű ember több vallomását is figyelembe vették a bíróságon, akik végül így jutottak döntésre.

Jeni azt mondja, állapota mentette meg az életét és a lelkét. Ugyanakkor sok nehézséget is okozott neki. Egész életét végigtanulta, jogot és filozófiát tanult, de sosem tudott teljes állásban elhelyezkedni. Most az anyjával segélyekből élnek. "Egész életünkben bizalmatlanok vagyunk, mindig készenlétben. El kell rejtenünk a sokszínűségünket, hogy a viselkedésünk és beszélgetéseink következetesek legyenek. Rendkívül nehéz 2500 különféle hangot, véleményt egyszerre kezelni.

Nekem nem kéne így élnem. Félreértés ne essék, a többszörös személyiségemet az apám okozta.

(Borítókép: 60 Minutes Australia / youtube)