Folyóba dobta 11 hónapos kisfiát egy férfi Manchesterben

Letartóztatták azt a 22 éves apát, aki egy mózeskosárban dobta le 11 hónapos kisfiát a manchesteri Radcliffe hídról.

A szemtanúk szerint a Zak Eko Bennett nevű férfi, miután lehajította gyermekét a hídról, egy közeli pubba ült be, ahol italt rendelt magának, majd közölte, hogy nem tud fizetni. Ezután rengeteg ember rontott be, hogy egy kisbaba van a vízben. Percekkel később megérkeztek a rendőrök is, és letartóztatták a férfit gyilkosság gyanújával. A férfi bevallotta, mit tett.



A tűzoltók 100 méterre a hídtól húzták ki a kisfiút a vízből. A mentősök sokáig küzdöttek a gyerek életéért, de nem tudták megmenteni. Az anya csütörtök reggel posztolt a Facebookra a történtekről, azt írja, az apa tejet vásárolni vitte el fiát. A nő addig nem is tudta, hogy meghalt a kisfiú, amíg a sürgősségire nem ért.

A rendőrség azon dolgozik, hogy minél előbb tisztázzák a pontos körülményeket.

