Tűz ütött ki egy libériai iskolában, sokan meghaltak

Legalább 26 gyerek és egy tanár meghalt, amikor tűz ütött ki egy iskolában a nyugat-afrikai Libériában, írja az MTI a helyi tűzoltóságra hivatkozva.

Samie Coe, a libériai tűzoltóság műveleti vezetője a dpa német hírügynökségnek elmondta, hogy eddig 26 diák és egy tanár holttestére bukkantak, további két embert pedig keresnek.

Coe szerint a tűz kedd este ütött ki egy bentlakásos Korán-iskolában a főváros, Monrovia külterületén található Paynesville-ben. A tűz okát egyelőre vizsgálják, de a tűzoltók gyanúja szerint egy meghibásodott elektromos kábel lehet felelős a szerencsétlenségért.

George Weah libériai elnök Twitter-bejegyzésében részvétét nyilvánította az áldozatok hozzátartozóinak.

My prayers go out to the families of the children that died last night in Paynesville City; as a result of a deadly fire that engulfed their school building. This is a tough time for the families of the victims and all of Liberia. Deepest condolences go out to the bereaved