Családja mellett késeltek halálra egy terhes nőt egy dél-afrikai luxusüdülőben

Egyetlen nappal a harmincegyedik születésnapja után, álmában késeltek halálra egy férje mellett fekvő, terhes nőt Dél-Afrikában - írja a Sky.

Az áldozat, Karen Turner a 33 éves férjével, Matthew-val és Haydn nevű kisfiával nyaralt egy luxus üdülőközpontban, Hluleka természetvédelmi területén, egy tengerre néző házban. A családra csütörtök hajnalban, három óra tájban támadt rá két, késekkel felfegyverkezett férfi.

Az Underbergben általános iskolai tanárként dolgozó nő szinte azonnal belehalt a sérüléseibe, és a rendőrség szerint a magzatát sem lehetett megmenteni a támadás után. A késelők a meggyilkolt nő férjét, Mattew-t is többször megszúrták. Ő azonban túlélte a támadást, a közeli Pietermaritzburg város kórházába vitték, ahol meg is műtötték. A férfit egyelőre mellkasi sérüléssel kezelik. A pár Hayden nevű gyermeke nem sérült meg.

