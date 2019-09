Nem gyártják tovább Amerika leghírhedtebb puskáját

Sikertelenül próbálják régóta betiltani és több lövöldözéshez is köze van Amerika egyik leghírhedtebb puskájának, az AR-15-nek. Most azonban úgy néz ki, a Colt fegyvergyártó cég felfüggeszti a puskák gyártását, mert inkább katonai- és bűnüldözési szerződéseire fog koncentrálni, írja a The New York Times.

Az AR-15-öt, Amerika egyik kedvenc ismétlőpuskáját (amely a hadsereg által használt M16-os gépkarabély polgári változata) használták például az orlandói lövöldözésekkor, a floridai Parklandban, idén Philadelphiában, valamint az el paso-i mészárlásnál is idén augusztusban. A mexikói lövöldözést követően a Walmart leállította a fegyverhez tartozó töltények árusítását, de nagy társadalmi nyomás került ezután a fegyvergyártókra is.

A Colt nevű fegyvergyártó cég még 1959-ben kapta meg a jogokat az AR-15 gyártására, és habár a puskát többször is megpróbálták betiltani, a cég végül csak most állt el a fegyver gyártásától. A weboldalukon szereplő cikk szerint ennek oka, hogy a sportfegyverek piaca jelentősen túltelítődött, így a cég inkább az állami szerződésekkel kapcsolatos fegyverek készítésére szeretne fókuszálni ezentúl.

Georgia állam egyetemének fegyveriparral foglalkozó kutatója, Timothy D. Lytton a döntéssel kapcsolatban azt mondta, ez a lépés vélhetőleg nem fogja megnehezíteni a fegyvervásárlóknak, hogy félautómata fegyverekhez jussanak. Szerinte amíg van piaci kereslet az AR-15-höz hasonló fegyverekre, addig biztosan lesz olyan vállalat, ami betölti majd a Colt döntése utáni űrt.