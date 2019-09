100 milliárd eurót fog Németország környezetvédelemre költeni

Angela Merkel kormánya pénteken megállapodott egy széleskörű éghajlati tervről, amely szerint 2030-ra legalább 100 milliárd eurót fognak költeni a környezetvédelmre. A döntésben nagy nyomást gyakorolt a kormányra a többezer tüntető, írja Yahoo News.

A hónapokig tartó előkészítés után a kormány egy maratoni, közel 19 órás tárgyalás után fogadta el pénteken a klímavédelmi tervet. A terv számos pontot foglal magába az energia- és iparszektor kibocsátásaitól kezdve a nulla kibocsátású elektromos járművek vagy a tömegközlekedés ösztönzéséig. Az egyezmény szerint így például

a repülési árak emelkedni fognak, míg a vonatjegyek olcsóbbak lesznek, valamint közel 86 milliárd eurót szánnak majd a vasúti infrastruktúra fejlesztésére;

Ösztönözni szeretnék az embereket a tömegközlekedésre, például 365 eurós (kb. 120 ezer forint) éves jegyekkel;

illetve a párizsi egyezmény értelmében 1990-hez képest 55%-kal csökkenteni fogják a szén-dioxid kibocsátást 2030-ig.

Utóbbival kapcsolatban Angela Merkel azt nyilatkozta, hisz abban, hogy ezt a célt képesek lesznek elérni. Habár az ország fokozottan ügyel a környezetvédelemre, az elmúlt időkben elmaradt a 2020-as céljaiktól - ennek fő oka, hogy Németország közlekedési ágazata nemigen tudott lépést tartani az elvárásokkal.

Az országra most azonban nagy nyomás helyeződött, miután a 16 éves Greta Thunberg felszólalásai után világszerte tüntetéseket kezdtek szervezni azért, hogy a politikusok az országok helyezzenek nagyobb hangsúlyt a klímaváltozásra. Németországban is több ezren gyűltek össze, Berlin egyik központi hídját is elfoglalták, ami közre játszott abban, hogy a kormány oldaláról végül döntés született.