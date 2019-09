Láncra vert, megkínzott gyerekeket találtak egy nigériai korániskolában

Több mint 300, egyes lapok szerint közel 500 láncra vert gyerekre bukkantak rendőrök egy iszlám iskolában Nigéria főleg muzulmánok lakta északi részén - írja a helyi rendőrségre hivatkozva az MTI. A Kaduna városában csütörtök este végrehajtott rendőrségi rajtaütésen őrizetbe vették a korániskolaként és drogrehabilitációs intézetként működő, fiúknak fenntartott intézmény 39 éves tulajdonosát és hat tanítóját. A nigériai Premium Times cikke szerint a gyerekek legalább három hónapja voltak bezárva és kínzásoknak kitéve.

A súlyosan bántalmazott fiúgyermek közül a legfiatalabbak ötévesek, a legidősebbek 20 év alattiak. Az embertelen és megalázó körülmények között tartott áldozatok közül néhányan azt mondták, hogy tanítóik megerőszakolták őket. Egy fiatal fiú elmondása szerint tanúja volt annak, hogy többen meghaltak a kínzások során.

500 men and boys are freed from 'house of torture' where they were chained up, sexually abused, starved and imprisoned for years in Nigeria https://t.co/uZHpMrp4aV