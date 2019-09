Nem engedik vissza Nagy-Britanniába a dzsihadista nőt

Shamima Begum, aki brit tinédzserként még 2015-ben csatlakozott az Iszlám Államhoz, visszatérne az Egyesült Királyságba azok után, hogy három gyermeke meghalt - írja a SkyNews.

Priti Patel belügyminiszter hallani sem akar arról, hogy a most 19 éves Begun visszatérjen. Patel közölte: erről szó sem lehet.

A most 19 éves Begumot idén februárban találták meg egy SDF által irányított szíriai menekülttáborban. Vissza akart térni Nagy-Britanniában, de időközben megfosztották az állampolgárságától , amiért csatlakozott a terrorszervezethez. Nem sokkal ezután szülte meg a most elvesztett gyerekét. Saját bevallása szerint korábban már két másik gyereke is meghalt.

A dzsihadistának állt, majd mégis a hazatérés mellett döntő nyugati állampolgárok visszafogadásának kérdéséről és kockázatairól ebben a cikkben írtunk részletesebben .