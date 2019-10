Jelentősen nőni fog az amerikai katonai jelenlét Görögországban

Védelmi együttműködési megállapodást írt alá szombaton Athénban Mike Pompeo amerikai és Níkosz Déndiasz görög külügyminiszter, ami jelentősen megnöveli az amerikai katonai jelenlétet Görögországban – írja az MTI.

Országaink mindig is szövetségesek voltak. A két ország történetében most a legjobbak a kétoldalú kapcsolatok. A védelmi ágazaton kívül érdekünkben áll egy szövetség Görögországgal az energiaügyi kérdésekben is.