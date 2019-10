Megölte exbarátnője családját egy 25 éves osztrák férfi

Öt embert gyilkolt meg szombatról vasárnapra virradó éjjel egy 25 éves férfi az ausztriai Kitzbühelben, írja a Reuters az APA osztrák hírügynökségre hivatkozva. A feltételezett gyilkos most előzetes letartóztatásban van, mondta a tiroli tartományi rendőrség.

Fotó: google.com

A fiatal férfi az exbarátnője családjához tört be szombaton késő este, ahol lelőtte a 19 éves lányt és az új barátját, valamint a nő szüleit és testvérét is. Ezután a rendőrségre ment, ahol azonnal bevallotta tettét, írja az osztrák sajtó.

A Krone beszámolója szerint vasárnapra az egész város gyászba borult: a sípályáiról is híres Kitzbühel polgármestere szerint ilyen kegyetlenség még soha nem történt a településen. A jónevű családból származó 19 éves lány barátai szintén megrendültek, hiszen az eset előtt néhány órával még együtt szórakoztak a belváros utcáin: „Mindannyian megdöbbentek, és nem tudják elhinni azt, ami történt” – mondta Klaus Winkler polgármester.

A polgármester a Kronénak azt mondta, egy válságstáb dolgozik most a helyszínen: ennek a munkatársai beszélnek a rokonokkal, ismerősökkel, és felkeresik azokat a helyi kocsmákat, szórakozóhelyeket, ahová gyakran járt az áldozat és a tettes is. Az ügyben zajló nyomozás pedig még több napig is eltarthat.