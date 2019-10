Megbuktatták a román kormányt, átment a bizalmatlansági indítvány

Cikkünk frissül.

Megvonta a román parlament a bizalmat Viorica Dăncilă miniszterelnök kormányától a képviselők és szenátorok összevont ülésén, jelentették a román hírtelevíziók és a Maszol.ro.

233 szavazatra lett volna szükség, végül 238-an szavazták meg a szociáldemokrata román kormány ellen beadott bizalmatlansági indítványt. Összesen 244-en szavaztak, a kormánypárt képviselői tartózkodtak.

Nyár vége óta tartott a kormányválság Romániában, miután a kisebbik kormánypárt, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) kilépett a koalícióból, a Szociáldemokrata Pártnak (PSD) pedig önmagában nincs meg a többsége a parlamentben.

Viorica Dăncilă kormányfő próbálta ugyan menteni a menthetőt, de a szocdem kormánnyal szemben álló Klaus Iohannis köztársasági elnök az általa jelölt ideiglenes miniszterek egyikét sem fogadta el.

Október elsején nyújtották be a bukaresti parlamentben az ellenzéki pártok a bizalmatlansági indítványt a kormány ellen. A beadványt a megszavazáshoz szükséges 233-nál több, 237 képviselő adta be, köztük négy volt vagy jelenlegi PSD-s is.

