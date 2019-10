Elérte Japánt a szupertájfun

Legalább ketten meghaltak, tízen eltűntek és kilencvenen megsérültek a Hagibisz tájfun pusztításában, amely szombaton elérte Japán partjait. Országszerte több mint 4,4 millió embert kellett evakuálni otthonaikból, köztük 910 ezret Kavaszaki városából - jelentette az NHK japán állami tévécsatorna.

A vihar heves esővel, erős széllel és áradásokkal érkezett - írja az MTI. A japán meteorológiai szolgálat eső, földcsuszamlások és áradások miatt rendkívüli figyelmeztetést adott ki hét prefektúrára. Csütörtök óta a Tokiótól nyugatra található Hakone városában több mint ezer milliméter csapadék hullott, míg Izuban több mint 700 milliméter. A fővárosban és környékén mintegy 370 ezer háztartásban nem volt áram.

Szombaton körülbelül 1600, míg vasárnapra 800 repülőjáratot töröltek. A tömegközlekedésben is zavarokról számoltak be a működtetők, a szuperexpresszt is le kellett állítani.

A tájfun miatt a rögbi világbajnokság két meccsét törölték, valamint a Forma 1-es japán nagydíj kvalifikációs futamát szombatról vasárnapra tették át, és szombaton minden rendezvény elmarad a szuzukai pályán.

A Hagibisz - amelynek neve sebességet jelent - helyi idő szerint vasárnap hajnalban északkeleti irányba haladt. A tájfun középpontja óránként 50 kilométeres sebességgel mozgott. A felhőörvényt óránkénti 180 kilométeres széllökések kísérik. A Hagibisz középpontja a Fukusima prefektúrában található Ivaki környékén helyezkedett el szombat éjjel.

A japán meteorológiai intézet a Hagibiszt az 1958-as Ida tájfunhoz hasonlította, amelynek pusztításában 1200 ember halt meg.