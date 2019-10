200 métert zuhant egy nő a Tátrában, de túlélte

Szombaton délután egy nő és férje zuhant szakadékba a Nyugati-Tátrában lévő Bánya hegy közelében, írja a parameter.sk.

A feleség mintegy 200 méteres zuhanást élt túl, és ugyan megsérült, de még tudott segítséget hívni. Bejelentette, hogy férjével együtt szakadékba zuhantak, de párja nála is lejjebb került. Kommunikálni viszont nem tudott vele és nem is látta, hova esett.

A hegyi mentők mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre, amely a Zsári-völgyben vette fel a hegyi mentők munkatársát. A hegyi mentők egy csoportja pedig gyalog is a helyszínre indult. A mentőhelikopterrel megtalálták a férjet, rajta viszont már nem tudtak segíteni, a férfi a helyszínen meghalt. Nem sokkal később a nőt is megtalálták, akit végül a poprádi kórházba vitték.