Megkezdődött a parlamenti választás Kanadában

Megnyitottak az első szavazókörök hétfőn Kanada keleti felében, és ezzel megkezdődött a parlamenti választás az észak-amerikai országban, írja az MTI.



Új-Fundland és Labrador tartományban kezdődött meg a szavazás helyi idő szerint reggel fél 9-kor. Kanada hat különböző időzónában terül el, így az utolsó szavazatokat az ország legnyugatibb tartományában, Brit Columbiában fogják majd leadni közép-európai idő szerint kedd hajnali 3 óráig bezárólag.

A közvélemény-kutatók felmérései szerint évtizedek óta nem tapasztalt szoros verseny várható, a két legnagyobb - a hatalomban hagyományosan egymást váltó - párt holtversenyben van. A legfrissebb kutatások szerint a Justin Trudeau miniszterelnök vezette Liberális Párt a voksok 31-34 százalékára számíthat, míg kihívója, az Andrew Scheer vezette Konzervatív Párt országosan 32-33 százalékot kaphat. Az előrejelzések szerint így sem a liberálisok, sem a konzervatívok nem tudnak majd kormányalakításhoz szükséges többséget szerezni a 338 tagú képviselőházban.

A 2015-ben meglepetésszerű győzelmet arató Trudeau kormányzását a négyéves ciklus végére több botrány is beárnyékolta. Augusztusban az etikai és összeférhetetlenségi ügyeket vizsgáló parlamenti biztos megállapította, hogy a miniszterelnök megsértette az etikai előírásokat azzal, hogy megpróbálta befolyásolni igazságügyi miniszterét. Trudeau továbbá nemrég bocsánatkérésre kényszerült amiatt is, hogy egy most nyilvánosságra került fénykép tanúsága szerint egy 2001-es főiskolai jelmezbálon feketére festett arccal vett részt.