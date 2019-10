Halálra ítéltek 16 bangladesit, amiért felgyújtottak egy diáklányt

Áprilisban elevenen megégettek egy 19 éves diáklányt a bangladesi Feni városában, miután azzal vádolta a tanárát, hogy szexuálisan zaklatta. A helyiek annyira felháborodtak a lány vádján, hogy bosszúból felgyújtották. Az esetből hatalmas felháborodás lett Bangladesben, és most a BBC írja, hogy a gyilkosságban résztvevők közül 16 ember halálra ítélt a bangladesi bíróság.

A nyomozás során kiderült, hogy a helyi közösség - köztük több osztálytársa is - összefogott, hogy megbosszulják a lányt, aki a rendőrség fordult a zaklatás miatt. A lány az iskola igazgatóját vádolta, akit előzetesen le is tartóztattak, de a férfi a börtönből is képes volt elérni, hogy tanárkollégái és helyi politikai vezetők segítségével meggyilkolják a lányt. Az is kiderült, hogy a helyi rendőrség is nyakig benne volt a gyilkosságban. Több rendőr azt híresztelte, hogy a lány öngyilkos lett. A halott lány családja március óta rendőri védelem alatt áll.

Végül a bíróság 16 emberre szabott ki halálbüntetést, méghozzá minél előbbi végrehajtással. Bangladesben ez akasztást jelent.

A lányt áprilisban csalták az iskola épületének tetejére 11 nappal azután, hogy a rendőrökhöz fordult, amiért az igazgató akarata ellenére fogdosta. A tetőn 4-5 burkás ember körbefogta és követelték tőle, hogy vonja vissza a vallomását. Amikor jelezte, hogy nem hajlandó erre, felgyújtották. Abban reménykedtek, hogy öngyilkosságnak fog tűnni, de a lánynak sikerült elmenekülnie és segítséget kérni.

A lánynak még ahhoz is volt lélekjelenléte, hogy a súlyos sérülései ellenére a testvére telefonjára felmondta, hogy az igazgató molesztálta őt, és az utolsó leheletéig harcolni fog az igazáért, illetve megnevezte több támadóját is. Négy nappal később belehalt a sérüléseibe, miután a teste 80 százaléka összeégett.