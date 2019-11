A CIA-s szivárogtató hajlandó írásban republikánus kérdésekre válaszolni

A Trump ukrán telefonhívásának részleteit kiszivárogtató CIA ügynök egyik ügyvédje, Mark Zaid felajánlotta a republikánus képviselőknek, hogy írjanak kérdéseket a szivárogtatónak, amikre válaszolni fog – írja a Guardian.

Az ajánlatot Devin Nunesnek, a képviselőház hírszerzési bizottságában ülő legmagasabb rangú republikánus képviselőnek címezték. Ha élnek a lehetőséggel, akkor a republikánusok úgy tudnak kérdéseket feltenni a szivárogtatónak, hogy azokról nem kell tárgyalniuk Adam Schiff-fel, a bizottság demokrata párti vezetőjével.

Zaid Twitterre írta ki, hogy az ügyfele írásban, eskü alatt válaszolna minden kérdésre, kivéve azokra, amik veszélyeztetik az anonimitását. A céljuk ezzel az, hogy kielégítsék a szivárogtató személyazonosságát követelő republikánusok kíváncsiságát. Nunes irodája még nem reagált az ajánlatra.

Trump az impeachment eljárás kezdete óta követeli a szivárogtató kilétének felfedését, gyakorlatilag napi szinten ír Twitteren a témában. Szerinte szivárogtatónak azonnal elő kéne állnia.

The Whistleblower got it sooo wrong that HE must come forward. The Fake News Media knows who he is but, being an arm of the Democrat Party, don’t want to reveal him because there would be hell to pay.

Reveal the Whistleblower and end the Impeachment Hoax!