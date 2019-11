Peking "tökéletesítené" a hongkongi rendszert

A kínai elnök azt mondta, hogy támogatja Hongkong "egy ország, két rendszer" elvét, és reméli, hogy a hongkongiak is tartják magukat ehhez, mert nem tolerálják a "szeparatista viselkedést". Közleményében azt is írja, tökéletesítik a rendszert, amivel Hongkong kormányzóját megválasztják, írja a Reuters.

A kínai elnök a teljes bizalmáról biztosította hétfőn Carie Lam hongkongi kormányzót, akivel Sanghajban találkozott. Azt is mondta, azzal csak Hongkong lakosainak jólétét védik azzal, hogy a tüntetéseken az erőszakos cselekedeteket büntetik. Az elnök szerint az erőszak és zűrzavar leállítása, a rend helyreállítása elsőrendű feladat Hongkong számára.

Azt is mondta, Hongkong kormánya Lam vezetésével kemény munkát végzett a helyzet ellenőrzése és a közhangulat javítása céljából, írja az MTI. A Reuters kínai állami hírügynökséget idéző cikke szerint a Kínai Kommunista Párt közleményében az áll, a párt a hongkongi vezetőválasztás mechanizmusán felül az alkotmánnyal összhangban "tökéletesíteni" fogja azt a rendszert, amellyel a part joghatósága Hongkong felett érvényesül. A párt arról is döntött, a stabil jogi keretrendszert alapoz meg, amely a nemzetbiztonság őrzését szolgálja a különleges régiókban (Hongkongon kívül Makaó is ilyen), és támogatja a bűnüldözés megerősítését.

Hongkongban már öt hónapja tart az a tüntetéshullám, melyet eredetileg egy azóta visszavont, a kiadatási törvény módosítását célzó tervezet váltott ki, mára azonban a várost irányító Peking-párti kormányzattal szembeni általános tiltakozássá alakult. A demonstrációkon a rendőrség rendszeresen összecsap a gyakran fémrudakkal, Molotov-koktélokkal és téglákkal felfegyverzett tüntetőkkel, akiknek megfékezésére könnygázt, gumilövedékeket és vízágyúkat vet be.

A megmozdulásokban eddig több mint háromezer embert vettek őrizetbe.

Hongkong 1997-ben tért vissza Kínához a brit gyarmati uralom alól, és az "egy ország, két rendszer" elve alatt különleges jogokkal bír. A Nagy-Britanniával 1997-ben kötött megállapodás szerint Kína a dátumot követő 50 évre magas szintű autonómiát garantált Hongkongnak, ám az ott lakók közül sokan úgy érzik, Peking egyre növeli befolyását a városban.