Iowában egy gyilkosság miatt elítélt rab azt állította, hogy letöltötte az életfogytig tartó börtönbüntetését, mert egyszer leállt a szíve, így most szabadlábra kell helyezni őt. A bíróság elutasította a beadványt – írja az MTI.

A tényleges életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélt, ma 66 éves Benjamin Schreibert egy 1996-ban elkövetett halálos késelésért ítélték el. Négy évvel ezelőtt egy vesekő miatt vérmérgezést kapott, és leállt a szíve, de mivel azonnal kórházba szállították, sikerült az újraélesztése. Ügyvédje bírósághoz fordult, és azzal érvelt védence szabadon bocsátása mellett, hogy mivel Schreiber a klinikai halál állapotában volt, gyakorlatilag meghalt, következésképpen le is töltötte az életfogytig tartó börtönbüntetését.

Egy alsóbb fokú bíróság már elutasította a kérvényt. Az iowai fellebbviteli bíróság ezt a döntést hagyta helyben pénteken. Amanda Potterfield bírónő azzal érvelt: Schreiber "vagy életben van, és akkor börtönben kell maradnia, vagy halott, de akkor a beadvány nem valódi". Hiszen Benjamin Schreiber nem lehet halott, ha képes volt aláírni a beadvány jogi dokumentumait – magyarázta a bírónő.

A New York Times megjegyezte: Schreiber esete különös, de nem egyedi. A két New York-i rendőr meggyilkolásáért életfogytiglanra ítélt Jerry Rosenberg 1988-ban szintén azzal az érveléssel próbált szabadulni a börtönből, hogy beteg volt, és egyszer leállt a szíve. A bíróság akkor is elutasító döntést hozott, mondván: Rosenberg "jogilag nem halt meg, erről tanúskodik jelenléte a tárgyalóteremben".