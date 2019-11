Azt mondja egy libamájtermelő, hogy libamájellenes aktivisták miatt haltak meg az állatai

Egy belga libamájtermelő azt mondja, hogy azért pusztult el a napokban közel ötszáz állata, mert libamájellenes aktivisták akcióztak szombaton a telepén - írja a BBC.

Az Animal Resistance nevű csoport tagjai szombaton kivonultak egy nyugat-flandriai libamájtermelőhöz, ahol az állatok ketreceihez ragasztották magukat, és nem voltak hajlandóak távozni a helyszínről. Az aktivisták azt mondták, az állatokat szörnyű körülmények között tartják, nincs elég levegőjük, és még egymást is bántják annyira stresszes az életük.

A farm vezetője ezzel szemben viszont azt álllítja, hogy 183 libája még szombaton elpusztult a stressztől, amit az aktivisták akciója okozott, aminek egyébként több mint hat órával a kezdete után rendőrségi beavatkozás vetett véget. További 300 állatát pedig kedden kellett leölnie, elmondása szerint szintén az állatvédők akciója miatt.

A Európai Unió számos tagállamában már betiltották ezeket a farmokat, ahol kényszertáplálással érik el, hogy a libák mája irreálisan nagyra nőjön. Nemrég Belgium is csatlakozott ezen országok közé. Azt vállalták, hogy 2023-ra az ország összes kényszeretetős farmját bezárják, így például azt is, amelyik ellen most akcióztak az állatvédők.

A libamáj különösen Franciaországban népszerű, ahol évente 20 ezer tonna libamájat termelnek, ennek a negyede megy exportra. A termelők egyébként azt mondják, hogy az állatokat stresszmentes környezetben nevelik, a libatöméses etetést pedig csak egy rövid ideig alkalmazzák mielőtt ivaréretté válnak az állatok, az állatvédők csoportok viszont azt mondják, hogy a megoldás bárminemű alkalmazása sérti az állatok jogait.