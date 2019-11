Június 30-a egy szép, napos vasárnap volt, az emberek ebéd után lazulgattak London déli részén, amikor is Clapham kerületben, az Offerton roadon, a Heathrow reptértől 20 kilométerre, egy légifolyosó alatt ijesztő puffanás törte meg az idillt.

Egy férfi ezer méter zuhanás után egy kert hátsó részén landolt, egy kis krátert vájva a földbe, egy méterrel elkerülve egy nyugágyon heverésző embert.

Így kezdődik a Sky News gigahosszú cikke, amely részletesen leírja, hogy pontosan mi, miért és kivel történt akkor.

A szemtanúk szerint az áldozat úgy nézett ki, mint egy nagy jégtömb. Senki nem tudta akkor még, hogy ki ő, és honnan jött.

A Sky hónapokig tartó oknyomozása szerint egy 29 éves kenyai férfi halt meg ilyen szerencsétlen módon. A szülőhazájában, Kenyában reptéri takarítóként dolgozott, és családot tervezett a barátnőjével, amikor úgy határozott, szerencsét próbál egy jobb élet reményében.

Elrejtőzött egy Boeing 787 leszállóegységében, és kiesett - vélhetően már holtan -, amikor a gép kiengedte a futóművet. A gép 8 órát repült 11 ezer méter magasan, ahol már alig van oxigén, és borzasztó hideg is van, körülbelül mínusz hatvan celsius fok. A férfi valószínűleg nem tudta, hogyan élheti túl az utat, hova bújhatna a gépen.

Hivatalosan még senki nem azonosította a potyautast, a halottkémi nyomozást is elhalasztották, ezért kezdett el a Sky nyomozni.

Elmentek Kenya repterére, és körbekérdezősködtek, eltűnt-e valaki az elmúlt hetekben. Végül egy Uber-sofőrtől kaptak infót, miszerint egy takarító hiányzik a reptérről hetek óta. A Colnet cégnél dolgozott, ami egyike a tucatnyi reptéri cégnek, takarítás a profiljuk. Havonta 9000 kenyai shilling a fizetés, ami nagyjából 26 ezer forint. Hat hónapra alkalmaznak embereket, aztán kirúgják őket. Aztán kiderítették az újságírók, hogy a férfi neve Paul Manyasi, pont június vége óta nem találják, és senki nem tudja, hová tűnt.

Egy kollégája nyilatkozott. Eszerint június 30-án az egyik utasterminál takarítása volt a feladata, Paul pedig a külső területet kapta. A műszakja végén senki nem találta őt. A telefonja ki volt kapcsolva. A cég mindenkitől titoktartást kért.

Paul egy Makuru Kwa Njenga nevű, félmillió lakosú szegénynegyedben élt a reptér közelében. Az újságírók találkoztak a lakótársával is. Azt mondta, a 29 éves férfi egy jobb életről álmodott, le akart lépni az országból.

A londoni rendőrség közben kiadott egy számítógépes profilképet az áldozatról, és azt is, hogy milyen ruha volt rajta, milyen személyes tárgyait találták meg a repülő aljában. Egy zsákot, MCA felirattal. Paul barátnője Kenyában felismerte a feliratot. "Member of County Assembly" (A megyei tanács tagja" a jelentése, ők politikusok, Kenyában öt évre választják őket). Paul állítólag szerette így hívatni magát poénból.

A barátnője szerint valószínűleg hirtelen elhatározásból, egy jobb élet reményében mászott fel a gépre, amiről annyit tudhatott, hogy a tengerentúlra megy.

A Sky kereste a kenyai hatóságokat és a Colnet céget is. Egyik sem válaszolt. Elmentek a családjához is, ahol kiderült, hogy a szülőknek hat gyerekük született, Paul 10 éve költözött el, havonta beszéltek, de akkor már hónapok óta - érthetően - nem jelentkezett a férfi. A szülők is felismerték a férfi táskáját, sőt, a cipőjét és a vörös alsógatyáját is.

Az apa azt mondta, nem tud mit tenni, nincs pénzük hazavitetni Paul holttestét.