Már Sydney körül tombolnak a bozóttüzek

Nem csillapodnak a településeket fenyegető bozóttüzek Ausztráliában. Új-Dél-Wales és Queensland államban százötven helyen pusztítanak a lángok. A két államban a hét elején már szükségállapotot hirdettek.

A lángok már Sydney elővárosaiba is betörtek

– írt a a BBC.

Kedden ötven lakóház semmisült meg Új-Dél-Walesben – de senki sem sérült meg. A helyzet azonban aggasztó – közölte Queensland kormányfője, Annastacia Palaszczuk, igaz, eggyel csökkentették az eddigi veszélyességi fokozatot. Ugyanakkor a tűzoltóság szerint a neheze még hátravan, hiszen Ausztrália csak most megy bele a szárazságot hozó nyárba, miközben már most 35 fokos hőség tombol. 2017 és 2018 is Ausztrália elmúlt 130 évének 3. és 4. legmelegebb éve volt, és az idei is rekordokat dönthet. A tűzoltóság szerint a tüzek lokalizálásáért mindent megtesznek, de a lángokkal végleg csak az esős idő beköszöntével számolhatnak le, erre azonban a közeljövőben nem lehet számítani.