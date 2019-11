Úgy tett, mintha pizzát rendelne, pedig a 911-et hívta

Egy amerikai nő úgy tett, mintha pizzát rendelne, hogy segítséget hívjon, miközben valaki az anyját bántalmazta – írja a BBC. Ez a trükk már régóta kering a neten, de a mostani eset egyike azon ritka alkalmaknak, amikor valaki valóban sikeresen használta. Oregon City rendőrei megdicsérték, hogy ilyen leleményes volt.

Ugyan sokan hallottak a "Úgy teszek, mintha pizzát rendelnék, de közben a segélyhívót tárcsázom" trükkről, de a rendvédelmi szervek arra figyelmeztetnek, hogy nem biztos, hogy az operátor is ismerni fogja, és lehet, hogy kamuhívásnak veszi, és lerakja a telefont.

Így volt ezzel Tim Teneyck is, aki a nő hívását fogadta. Először azt gondolta, hogy a nő rossz számot hívott, de az annyira határozott volt, hogy végül Tenecyknek is leesett, miről is van szó.

Gyakran láthatod ezt keringeni a Facebookon, de senkit nem képeznek ki erre.

– mondta Teneyck.

A beszélgetés így zajlott:

Teneyck : Oregon 911

Hívó : Szeretnék egy pizzát rendelni a (...) címre.

T : A 911-et hívta, hogy pizzát rendeljen?

H : Öö, igen, (...)-as lakás.

T : Ez rossz szám pizzarendelésre.

H : Nem, nem, nem. Nem érti.

T: Már értem.

A hívás folyamán a nő kénytelen volt úgy alakítania a válaszait, hogy ne keltsen gyanakvást a támadóban.

T : A másik fickó még mindig ott van?

H : Jaja, egy nagy pizzát kérek.

T : Rendben, mi van az orvosi ellátással? Szorul valaki orvosi ellátásra?

H: Nem. Pepperonival.

Nem tudni, hogy egészen pontosan honnan is ered a trükk, de egy hasonló verzió 2010-ken került elő egy norvég kampányban. Innen felkerült az internet kibeszélő-oldalára, a Redditre, ahonnan felkapták, és még Super Bowl reklám is készült a témában. Elterjedt, hogy az operátorok az USÁ-ban ki vannak képezve rá, amit a Nemzeti Segélyhívószám Társaság amint tudott, megcáfolt.

Christopher Carver, a társaság igazgatója szerint akár veszélyes is lenne ilyen titkos kódszavakra kiképezni az operátorokat.