Corbyn semleges lenne kormányfőként a brexit ügyében

A küszöbönálló brit választások alapkérdése a brit közéletet 2016 óta eluraló brexit ügye. A konzervatív miniszterelnök, Boris Johnson egyértelmű álláspontot képvisel: mielőbb ki kell lépni az Európai Unióból, ehhez kér most egyértelmű felhatalmazást a választóktól, hogy ha brexitet akarnak, juttassák többséghez a torykat az alsóházban.

Ezzel szemben munkáspárti kihívója, Jeremy Corbyn évek óta homályos álláspontot képvisel a brexit ügyében. A konzervatív kormányfők, Theresa May és Boris Johnson által beterjesztett kilépési megállapodásokat elutasította, és egy ideje elfogadta a maradáspártiak javaslatát, hogy a kilépés előtt rendezzenek újabb referendumot az ügyben, de arról nem volt hajlandó nyilatkozni, hogy végső soron támogatja-e a brexitet vagy sem. Ma este azonban a BBC Question Time című műsorában válaszolt, hangsúlyozta is a nézők számára, hogy végre-valahára, először hallhatják az álláspontját. Ami az, hogy

Corbyn kormányfőként semleges maradna a kérdésben.

A Munkáspárt vezetője "teljesen racionális" felvetésnek nevezte, hogy újabb népszavazást kellene tartani, mert szerinte ez lehet a józan középút a brexit teljes elvetése és az Európai Unióval Johnson által megkötött keretmegállapodás elfogadása között. De egy ilyen esetben melyik opció mellett kampányolna?

Ha én lennék a miniszterelnök ebben az időben, semleges álláspontra helyezkednék, hogy aztán hitelesen képviselhessem az eredményt, és közelebb tudjam hozni egymáshoz a közösségeinket és az országainkat a végtelen vita folytatása helyett

- magyarázta.

Corbyntól a maradáspártiak régóta azt várták, hogy álljon élére annak a sokmillió embernek, akik az EU hívei. A legfrissebb közvéleménykutatások szerint jelenleg a szavazók 47% voksolna a maradásra, 41%-uk a kilépésre (8% nem tudja). Csakhogy a Munkáspárt vezetője, akiről sokan azt feltételezik, magánemberként inkább a kilépés híve, erre nem hajlandó, így tulajdonképpen a választáson egyik nagy párt sem képviseli ezt az alternatívát (egyértelműen csak a kisebb erők, például a liberális demokraták vagy a skót nacionalisták tűzték zászlóra a brexit elutasítását).

Corbynt a műsorban arról is megkérdezték, megengedné-e, hogy újabb népszavazást tartsanak Skócia függetlenségéről. 2014-ben a skótok többsége a maradásra voksolt, de most Nicola Sturgeon kormányfő újabb referendumot szeretne kiírni, bár a westminsteri parlament annak idején azzal a feltétellel engedélyezte a népszavazást, hogy legalább egy generációnyi időre eldöntik a problémát. Boris Johnson éppen ezért nem is adna lehetőséget az újabb szavazásra, Corbyn viszont kormányfőként rászorulna a skót nacionalisták támogatására. A munkáspárti jelölt ennek megfelelően valóban elismerte, hogy megengedné az újabb referendumot, de azt mondta, arra "nem az új parlament korai szakaszában" kerülne sor.