Lemondással fenyeget Angela Merkel pártjának vezetője

Annegret Kramp-Karrenbauer, a CDU elnöke hajlandó lenne lemondani, csak hogy véget érjenek a pártot gyötrő belviszályok – írja az MTI. Kramp-Karrenbauert alig egy éve választották a CDU elnökének, és a párt lipcsei kongresszusán azt mondta, hogy ha a párt nem osztja azt a Németország-koncepciót, amilyet ő felvázol, akkor "beszéljük meg", és talán "fejezzük is be az egészet még ma".

Nem volt könnyű év, és nem egészen úgy alakult, ahogyan elképzeltük.

– utalt a párt támogatottságának süllyedésére és a rossz tartományi választási eredményekre. Kiemelte viszont, hogy ha a küldöttek nem kívánnak ismét tisztújítást, akkor félre kell tenni a személyi vitákat, "fel kell tűrni az ingujjakat és dolgozni kell."

A kongresszus elején az 1001 küldött percekig tartó tapssal köszöntötte a párt előző elnökét, Angela Merkel kancellárt, aki napra pontosan 14 éve kezdte meg kormányfői munkáját. Ezzel kapcsolatban Annegret Kramp-Karrenbauer megjegyezte, hogy Angela Merkel kormányzása 14 jó év volt Németországnak.

A kancellár és a CDU jelenlegi vezetésével szembeni bírálatokra utalva hozzátette:

nem lehet sikeres választási stratégia annak folyamatos hangoztatása, hogy minden rossz, amit a CDU és a kormány csinál, de a szavazók legyenek szívesek ennek ellenére is a CDU-ra voksolni.

A megjegyzés legfőképpen a párt konzervatív szárnyának vezetőjeként számon tartott Friedrich Merznek szólt, aki a tavalyi elnökválasztáson csupán 35 szavazattal maradt el Annegret Kramp-Karrenbauer mögött, és a közelmúltban egy nagy feltűnést keltett nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy a CDU által vezetett szövetségi kormány "bűn rossz" képet mutat a választóknak.

A beszámoló utáni vitában felszólalt Friedrich Merz is, aki a támogatásáról biztosította a pártelnököt. Szerinte a párt vezetésének ügyében pedig nem is most kell meghozni a "végleges döntéseket", hanem a 2020-as kongresszuson - tette hozzá a politikus.

Kramp-Karrenbauer bő másfél órás beszédében egy modern, környezettudatosabb, a nemzetközi színtéren még tevékenyebb Németország képét vázolta fel. Állítása szerint növelni kell a katonai erőt, emelni az oktatás színvonalát, és jobban kell gondoskodni az idősekről és az elesettektől. Ezt megerősítve kijelentette, hogy az emberbaráti szeretet jegyében tovább kell folytatni a bajba jutott menedékkérők kimentésére indított tengeri műveleteket.

A kongresszus elején Angela Merkel is felszólalt, rövid köszöntőjében kiemelte, hogy a CDU-nak a jövő felé kell fordulnia. Mint mondta, a két legnagyobb kihívás a digitalizáció és a klímaváltozás.

Annegret Kramp-Karrenbauer elnöki előadásának is kiemelt témája volt ez a két ügy, és emiatt szükség van egy digitalizációs minisztérium felállítása. A környeztet és az éghajlat védelmével kapcsolatban aláhúzta, hogy a a kereszténydemokrata politika a teremtő művének megőrzését szolgáló, vagyis ökológiailag fenntartható politika.

Beszédében kiemelte, hogy a környezetvédelem nem lehet kizárólagosan a Zöldek vagy környezetvédő civil szervezetek, például a Greenpeace kizárólagos témája, utalva arra, hogy Greepeace-aktivisták csütörtökön a CDU klímavédelmi politikája elleni tiltakozásból

eltávolították a párt nagyméretű logójához tartozó C betűt a berlini pártközpont homlokzatáról.

A küldöttek több mint hat percig tartó tapssal fogadták Kramp-Karrenbauer elnöki beszámolóját, ami az első német sajtóértékelések szerint erős támogatottságot jelez.