Kilenctonnányi marihuánát égetett el a mexikói hadsereg

Kilenctonnányi marihuánára bukkant Mexikóban a hadsereg egyik őrjárata hétfőn, kedden pedig már el is égette az egészet, hogy megsemmisítse azt, írja az MTI. Mexikóban a levegőből is rendszeresen őrjáratozik a katonaság, hogy felderítsen drognövényültetvényeket, a mostani fogás azonban egy gyalogos őrjáraté volt: a csapat Durango államban, Mexikó északi részén botlott a tetemes mennyiségű kábítószerbe az úgynevezett aranyháromszögben. 2010-ben volt egy hatalmas marihuánaégetés Mexikóban, a hadsereg akkor összesen 134 tonnát égetett el, arról videó is készült.

Eközben Donald Trump egy kedden sugárzott rádióinterjúban arról beszélt, hogy az amerikai kormány a mexikói drogkartellek terrorista csoportokká nyilvánítását tervezi. Trump arra a kérdésre, hogy az erre vonatkozó végső döntést mikor hozzák meg, csupán annyit közölt, hogy a közeljövőben. Kitért a válasz elől arra a kérdésre is, hogy a drogkartellek ellen is indítanak-e a terroristák elleni harcokban már alkalmazott dróntámadásokat.

Az Egyesült Államok törvényei szerint terrorszervezetnek minősülnek az olyan csoportok, amelyek terrorakciókat hajtanak végre, vagy megvannak az eszközeik terrorakciók végrehajtására, valamint veszélyeztetik amerikai állampolgárok életét vagy az amerikai nemzet biztonságát. Ha egy személyt, vagy egy csoportot terroristának nyilvánítanak, akkor ezek az emberek nem léphetnek be az Egyesült Államokba és amerikai állampolgároknak tilos tudatosan támogatást nyújtaniuk nekik.

Marcelo Ebrard mexikói külügyminiszter hétfőn azt mondta: nem számít arra, hogy az amerikai kormány ilyen lépést tesz.