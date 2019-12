Egy fán bújt el Anglia egyik legdurvább szexuális bűnözője

Bűnösnek találtak egy férfit, akit közel 37 bűncselekménnyel vádoltak 11 nő és gyermek ellen, írja a BBC.

Joseph McCann 11 nő és gyermek ellen követett el szexuális bűncselekményeket, a bíróság mind a 37 támadásban bűnösnek találta. A férfi áldozatai 11 és 71 éves kor között voltak, közülük három nőt az utcán rabolt el úgy, hogy kést szegezett nekik: később őket többszörösen megerőszakolta. A 34 éves férfi megerőszakolt egy édesanyát is annak házában, majd kikötözte a nőt az ágyhoz és arra kényszerítette, hogy végignézze, ahogy a férfi molesztálja 11 éves fiát és 17 éves lányát. A tinédzserlánynak végül sikerült megszöknie, meztelenül kiugrott az ablakon és értesítette a rendőrséget.

Fotó: Met Police

A férfit egyébként korábban már elítélték betörésért, később februárban próbaidőre szabadlábra helyezték, ezután kezdte meg vodkás és kokainos befolyásoltság alatti ámokfutását. McCann már Londonba költözése előtt, áprilisban is májusban is megkezdte szexuális támadásait, ekkor történtek az elrablások is: április 21-én egy 21 éves lányt, 25-én pedig egy 25 éves lányt rabolt el és erőszakolt meg. Előbbit McCann szabadon engedte és elrabolt a 25 éves nő mellé még egy másik 21 éves nőt is, aki éppen nővérével sétált Észak-Londonban haza. A két nő végül meg tudott szökni úgy, hogy leütötték McCann-t egy vodkás üveggel.

A férfit több száz rendőr próbálta elkapni,

Végül a rendőrök megtalálták a többszörös erőszakolót, aki egy fán próbált elbújni.

Katherine Goodwin nyomozó főfelügyelő szerint McCann volt az egyik legveszélyesebb szexuális bűnöző, akit az ország látott. McCann sokáig próbálta húzni az ítéletet, de végül a 12 esküdt anélkül ítélte el, hogy látta volna őt.