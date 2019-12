Az USA az elmúlt 25 év legnagyobb hadgyakorlatára készül Európában

Az Egyesült Államok az elmúlt 25 év legnagyobb hadgyakorlatára készül Európában - jelentette be Christopher Cavoli altábornagy, az Egyesült Államok Európában állomásozó szárazföldi haderejének parancsnoka.

Az MTI híre szerint a hadgyakorlatot jövőre rendezik, és

erre az alkalomra Washington a már Európában lévő szárazföldi haderejét további 20 ezer katonával erősíti meg.

Cavoli szerint a hadgyakorlat célja „a NATO katonai erejének demonstrálása" az olyan ellenség számára, mint Oroszország.

Az altábornagy arról is beszélt, hogy a mintegy 37 ezer katonát mozgósító hadgyakorlatot tíz európai ország részvételével jövő májusban és júniusban rendezik meg. Az első katonai szállítmányok az Egyesült Államokból februárban indulnak. Az amerikai légierő és haditengerészet tagjai európai támaszpontokra és kikötőkbe, köztük a franciaországi La Rochelle kikötőjébe érkeznek majd. A hadgyakorlat keretében például litvániai ejtőernyős gyakorlatot és lengyelországi folyóátkelést is csinálnak majd. Lesz koordinációs hadgyakorlat is, amelyet egy németországi parancsnokságról vezényelnek majd.

Cavoli hangsúlyozta: a Krím-félsziget orosz bekebelezése 2014-ben „felborította" a stratégiai egyensúlyt és „mindent megváltoztatott".

A Pentagon közleménye szerint amerikai részről a hadgyakorlat célja annak demonstrálása, hogy Washington kész jelentős amerikai haderő gyors bevetésére a NATO támogatására „bármilyen válság esetén".