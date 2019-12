Hetek óta bombafenyegetések borzolják a kedélyeket Oroszországban

Tizenhárom kerületi bíróságot Moszkvában és kettő szentpétervári bíróságot is ki kellett üríteni, mert egy egyelőre ismeretlen ember bombával fenyegetőzött. Az MTI szerint már hétfőn is történt hasonló fenyegetés, akkor közel 200 helyet kellett átvizsgálni és majdnem 100 ezer embert evakuáltak. A célpontok között volt az a Megváltó Krisztus-székesegyház is, amelyet a hónap eleje óta hatodjára fenyegettek támadással, illetve 25 bíróságot és több tucatnyi oktatási intézményt, közlekedési állomást és repteret, de Szentpéterváron és Murmanszkban is át kellett vizsgálni több épületet.

Nem az első alkalom, hogy az utóbbi hetekben bombafenyegetések söpörnek végig Oroszországon sőt, 2017 óta kisebb-nagyobb megszakításokkal történnek hasonló akciók. December elején 400 helyet kellett átvizsgálnia a hatóságoknak fenyegetések miatt, és csak az elmúlt 2-3 hétben mintegy 3200-3500 épületet kellett átkutatni és 440-450 ezer ember evakuálására volt szükség.

Az MTI szerint a fenyegetésért felelős ismeretlen emiatt fenyegetőzik folyamatosan robbantásokkal:

mindaddig fenyegető üzeneteket fog küldözgetni, amíg Konsztantyin Malofejev üzletember, a moszkvai központú Cárgrád televízió alapítója nem fizeti vissza "a WEX tőzsdéről ellopott 120 bitcoint"

- ami átszámítva egymillió forintot sem ér.