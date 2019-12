Mozgatja a végtagjait és szótagokat is kiejt a hatéves fiú, akit ledobtak a Tate Modern múzeum teraszáról

Újra képes beszélni az a hatéves francia fiú, aki súlyosan megsérült augusztusban, amikor ledobta egy 18 éves fiatal Londonban, a Tate Modern múzeum teraszáról, írja a Telegraph a fiú családjára hivatkozva. AA fiú terápiájára a GoFoundMe adománygyűjtő oldalon több mint 169000 (közel 56 millió forintot) gyűjtöttek, rokonai szerint már újra érzi a végtagjait is. Itt írták azt is, hogy nagyon jó hírük van, a fiú már tud kiejteni szótagokat.

„Már több szótagot is képes volt kimondani, sokszor találgatnunk kell, mit is jelentenek ezek, de napról napra jobb a helyzet. Ez egy csodálatos folyamat." A család azt is megírta, hogy nagyon fájdalmas élmény volt a fiú számára, amikor képes lett újra mozgatni a végtagjait, azok ugyanis éjszaka is borzasztó fájdalmakat okoztak neki. „Ez nagyon kimerítő volt az egész család számára, de ő egy nagyon bátor fiú és nekünk pedig erősnek kell maradnunk miatta." A hatéves gyereket október 18-án, majdnem két hónappal a történtek után engedték ki az intenzív osztályról.

Az elkövető ellen december elején emeltek vádat emberölés miatt, ítélet februárban várható. A bűntény idején még csak 17 éves Jonty Bravery beismerte bűnösségét, azt mondta, azért dobta le a fiút, mert be akart kerülni a televízióba. Sokáig semmit sem mondott arról, hogy miért követte el a tettét.