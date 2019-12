Mérgező anyag folyt ki egy detroiti autópályára

Több ponton lezártak pénteken egy detroiti autópályát, miután valamilyen, helyenként sárgászöld anyag folyt ki az útra. Szombaton a michigani rendőrség kiírta a Twitterére, hogy a titokzatos anyagban hat vegyértékű króm volt, ami egy helyi cég létesítményéből került ki, írja a CNN.

Fotó: Detroit Free Press

Az ipari eredetű CR(VI) mérgező és rákkeltő anyag. A cég egyik épületének alagsorából került át a talajba, majd pedig a csatornába. Ezen keresztül folyt ki végül az autópályára. A hatóságok szerint különösen aggasztó, hogy ha nem fedezik fel az autópályán, akkor akár egy közeli tóba is eljuthatott volna.

A lezárások továbbra is maradnak, az anyagot ugyanis speciális védőöltözetben fogják eltávolítani az autópályáról, és minden érintett helyről. A csatornát már kitisztították, most a létesítmény pincéjénél tartanak. A környék teljes megtisztítása így napokba is telhet.