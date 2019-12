Már a bishoptoni Blue Bellben is a karácsonyi trágyarejtélyről beszél mindenki

Különös, rejtélyes esetsorozat foglalkoztatja az angliai Bishopton és környékének lakóit. Durham megyében ugyanis először ebben a kis faluban, majd később több településen jelentek meg hatalmas trágyahalmok karácsony környékén, írja a The Northern Echo. Valaki (vagy valakik) ugyanis utak szélén, bekötőutak elején hatalmas adag trágyát raktak le több helyen, és nem tudni, kik, és miért tették ezt.

A bishoptoni fantom-szarpottyantó, ahogy a helyiek elnevezték, a legkeresettebb közellenség jelenleg. (Az eredeti megfogalmazás szerint a második számú közellenség, de nyilvánvalóan kihagyhatatlan volt a szóvicc: public enemy ‘number two' - áll a cikkben, az angol szlengben a 'number two' a nagyobb dolog elvégzését jelenti.)

Szóval hatalmas lótrágya-halmok jelentek meg az útszélén, ráadásul több helyen úgy tették le a bekötőutak, gazdasági bejáratok elé, hogy akadályozzák a közlekedést is. Egy helyi elmondása szerint, amikor az első adaggal találkoztak, jóhiszeműen csak arra gondoltak, hogy egy helyi gazda hagyta ott egy kis időre, hogy majd onnan szállítja a földekre.

De miután az a halom is csak nőtt másnapra, illetve máshol is feltűntek ilyen halmok, már tudták, hogy itt valami nem stimmel. Több istálló is található a közelben, de mind jól ismert gazdához tartozik, akik nem csinálnának ilyet, szóval "Isten tudja, honnan jön" - mondta az egyik lakó.

A bishoptoni Blue Bell kocsmában is mindenki erről beszél az elmúlt napokban, mondta a kiskocsma főnöke, aki szerint nyilvánvalóan egy nagy kamionról, utánfutóról beszélünk, mert "borzasztóan sok szar van odakint". Az egyik helyi képviselő szerint akkor lehetne megoldani az ügyet leginkább, ha valaki tetten érné az elkövetőt.