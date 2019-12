Meghalt Peter Schreier tenor énekes

Peter Schreier német opera- és oratóriuménekes, karmester és a 20. század egyik vezető lírai tenorja volt. 84 éves korában halt meg december 26-án, csütörtökön, írja az MTI.

Schreier a szászországi Meissenben született 1935-ban, ezt követően a drezdai Kreuzchorban nevelkedett. 1959-ben debütált először Drezdában a Fidelió című darabban, majd 1963-ban megjelent a kelet-berlini Staatsoper Unter den Lindenben is. Főként lírai tenor szerepeket énekelt pályája elején, nagyrészt Mozart-operákban (A varázsfuvola, Szöktetés a szerájból). Schreier Budapesten is többször fellépett.

Budapest mellett az egész világot bejárta, összesen több mint 60 szerepet énekelt. Karácsonyi albumát 1,4 millió példányban adták el:

Az 1980-as években karmesteri pályafutását is elkezdte, vezényelte többek között a Bécsi Filmharmonikusokat és a New York-i Filharmonikus Zenekart is. Emellett könyveket is írt, valamint tanított. Énekesi pályafutását 2005-ben hagyta abba, mert hátproblémák gyötörték és cukorbeteg volt, illetve több szívműtéten is átesett. Németországban töltött évei alatt a kelet-nyugati kapcsolatokban híd szerepet töltött be, legalábbis ezt mondták róla, amikor 2013-ban Lipcsében neki ítélték a kiemelkedő zenei személyeknek járó Bach-medált.