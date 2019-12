Véletlenül nyilvánosságra hozták az ezer kitüntetett híresség személyes adatait Angliában

Péntek éjjel hozták nyilvánosságra a listát, amelyből kiderül, kik kapják meg az újévi kitüntetést II. Erzsébet királynőtől Angliában. A rangos elismerésben sok világszerte ismert híresség is részesül, az 1097 névből álló listán szerepel például Sir Elton John, Olivia Newton-John és Ben Stokes is.

A listát publikáló Kabinetiroda sűrű bocsánatkérések mellett közölte szombaton, hogy elsőre véletlenül rossz verziót tettek közzé, és a honlapon nemcsak a díjazottak nevei, hanem a személyes adataik, így például a lakcímük is rajta volt.

A Sky News azt írja, nagyjából egy óra után vették észre a hibát, és azonnal le is szedték a honlapról a listát, de azt egyelőre nem tudni, hogy ez idő alatt hányan töltötték le a táblázatot.

"Elnézést kérünk minden érintettől, és megvizsgáljuk, hogy történhetett ez" - nyilatkozta a brit Kabinetiroda sajtószóvivője, és hozzátette, a bakiról azonnal értesítették az érintetteket és az Információs Hivatalt.

Azt nem tudni, hogy pontosan hány ember lakcíme került nyilvánosságra, de a lap szerint a hírességek mellett olyan személyek adatai is elérhetővé váltak, akik a Védelmi Minisztériumnál dolgoznak, és a terrorelhárítással, rendvédelemmel foglalkoznak.

Mint azt korábban megírtuk, az elismerést két magyar holokauszttúlélő, John Paul Hajdu és Eva Neumann is megkapja, mindketten a Brit Birodalom rendjének tagja (Member of the Order of the British Empire, MBE) címet viselhetik.