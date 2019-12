Börtönbe kell mennie egy brit nőnek Cipruson, mert azt hazudta, megerőszakolták

Nemi erőszak hamis vádja miatt bűnösnek találtak egy brit nőt Cipruson, írja a BBC. A nő még júliusban vádolt meg azzal 12 izraeli fiatalt, hogy csoportosan megerőszakolták a ciprusi Ayia Napa egyik szállodájában.

Most azonban visszavonta korábbi vallomását, és azt mondta, a ciprusi rendőrök miatt hazudott az esetről. Állítása szerint kényszerítették és azzal fenyegették, hogy letartóztatják, sőt, szerinte megtagadták azt is, hogy az ügyvédje segítségét kérje. A ciprusi rendőrség tagadja a vádakat.

A júliusi eset idején 19 éves nő tizenkét izraeli fiatalt vádolt meg az erőszakkal, akiket akkor őrizetbe vettek. Később azonban elengedték őket, azóta pedig már haza is térhettek. A tárgyalás még október elején kezdődött, az ítélethirdetés pedig január 7-én lesz, a Telegraph szerint a nőt várhatóan egy év börtönre ítélik, és 1700 euró büntetést is be kell majd fizetnie.